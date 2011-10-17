-Maliye Bakanı Şimşek'ten bütçe toplantısı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında açıklamalarda bulunacak. Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek, yarın saat 10.00'da Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla Ocak-Eylül 2011 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını açıklayacak. Şimşek, ayrıca, 2011 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında da açıklamalarda bulunacak.