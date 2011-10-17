T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Bakanı Şimşek'ten bütçe toplantısı ANKARA (A.A)

17 Ekim 2011 14:18

-Maliye Bakanı Şimşek'ten bütçe toplantısı ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yarın 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında açıklamalarda bulunacak. Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Şimşek, yarın saat 10.00'da Bakanlıkta düzenleyeceği basın toplantısıyla Ocak-Eylül 2011 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçlarını açıklayacak. Şimşek, ayrıca, 2011 Yıl Sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2012 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında da açıklamalarda bulunacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24