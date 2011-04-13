Maliye Bakanı Şimşek: Vergi barışına 2 milyon başvuru var, 13.4 milyar lira gelir gelecek

T24

"Şivan Perver'i radyodan dinlerdik"

"Kürtçede pratik eksiğim var"

"Yeni başkanı açıklanınca öğreniriz"

"Cari açığı azalttığımızı göreceğiz"

"Vergi barışından iyi sonuçlar aldık"



"Seçimden sonra vergi yükü artmayacak"

Seçimlerde Batman'dan aday gösterilen Maliye Bakanı Şimşek, NTV'de Banu Güven'in sorularını yanıtladı. Şimşek seçim bölgesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Gaziantep'i özleyeceğim fakat Batman benim baba ocağım. Benim ailem çiftçilik yapıyordu. Benim için apayrı bir duygu, çok sevindim. Fikir benden çıkmadı. Bundan bir-iki ay önce biz Başbakan'la Batman'a gitmiştik. Başbakan beni tanıtırken 'Batman'ın öz evladı, Batman Milletvekili Mehmet Şimşek' dedi. Başbakan'a Gaziantep vekili olduğum hatırlatıldı. Başbakan da 'Biz buraya kaydırabiliriz' dedi. Beni oraya göndermekle çok güçlü bir mesaj veriyor.Ben orası için bir rol model olarak sunuluyorum. Böyle bir geçmişim var. Tarımla uğraşan sıradan bir aileden geliyorum. 9 çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. Kaç doğumlu olduğumu ben de bilmiyorum. Babam almış beni nüfus müdürlüğüne götürmüş. Adı ne demişler. Babam Muhammet Şirin demiş. Ama es geçilmiş. Babam yaşım yedi demiş. Doğum tarihi 1967 olarak yazılmış.Ahmet Ağabeyim Batman'ın bir köyüne öğretmen olarak atanmış. O da Mehmet'i yanımda götüreyim okula başlar demiş. Ağabeyimin tayini sonra Batman merkeze çıkıyor, ilkokuu orada devam ettirdim. Ortaokulu Batman'da, liseyi Gercüş'te bitirdim. Gercüş'te ağabeylerimden biri yine öğretmendi onun yanında liseyi okudum."Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Siz Türkçeyi sıfırdan ilkokulda öğrenmeye başlıyorsunuz. Aile çevresinde Kürtçe konuşulmaya devam ediliyor. Türkçe öğrenmeniz lazım ki okulda başarılı olasınız.Bütün Türkiye'de konuşulan dillerin bir seçenek olarak sunulması gerekiyor. Bugün özel kurslar açılabiliyor. Mardin'de Kürtçe yüksel lisans programı var. ABD'de 30 milyona yakın İspanyolca konuşan insanlar var. Bir resmi dil vardır, o da Türkçedir. Bütün diğer dillere de bir imkan sağlanmalıdır. Biz bunu sağlıyoruz. Sınırlamaları kaldırdık. Bugün 24 saat özel ve devlet kanallarında Kürtçe var. Şivan Perver'i Erivan radyosundan dinlerdik. Şimdi TRT Şeş var, hepimiz kardeşiz. Televizyonda, radyoda, gazetede hepsi yasaktı.Kürtçem idare eder. Aslında iyiydi fakat liseden bu yana ben hep dışarıda kaldım. Kürtçede pratik eksiğim var. Hiç olmazsa bölgeye gidip pratik eksiğimi giderebilirim. Kürtçe seslenebilirim, neden olmasın? Basit bazı konularda, teknik bilgi gerektirmeyen konularda neden olmasın? Hal hatır sormakta, evleri ziyarette onların hepsini Kürtçe yapmayı ümit ediyorum.Güneydoğu'nun iki büyük eksiği var: Cehalet ve fakirlik. Bir ay önce Batman'oaydım. Organize sanayi bölgesinde yer yok. Temel mesajımız daha çok demokrasi, daha çok İş, aş ve özgürlük."Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Şimşek, "Açıklanınca öğreniriz. Aday olan arkadaşların hepsini tanıyorum, hepsi çok değerli. Önemli olan isim değil. 2001 yılında bir karar alındı ve Merkez Bankası’na bağımsız yönetim getirildi" dedi.Cari açıkla ilgili tedbirlere değinen Şimşek şöyle konuştu: "Orta ve uzun vadede yapılacaklar var. Kısa vadede para politikasını sıkı tutuyoruz. Geçen yılın Kasım'ından itibaren ek tedbirler alındı. Mayıs'tan itibaren bu tedbirlerin çalışmadığı ortaya çıkarsa çok daha da fazla tedbir alırız. Geçen yılın Kasım'ından itibaren mesela 15 Nisan itibariyle 41 milyar lira kaynak kullanılamayıp, Merkez Bankası’nda park edilmiş olacak.Maliye politikasına gelince yakında cari açığı bir önceki yıla göre önemli oranda azalttığımızı göreceğiz. Kamunun açıklarını kapattığımızı göreceğiz.Enerjide biz dışa bağımlıyız. Petrol fiyatları geçen hafta içinde 127 dolar oldu, biz iktidara geldiğimizde 27 dolardı. 2002’de Türkiye’nin bütün enerji faturası 9-9.5 milyar dolardı, şimdi 50 milyar dolarlık faturadan bahsediyoruz. Geçen sene Türkiye dünyada rekor kırmıştı. Türkiye’nin son rakamlara göre, 55 milyar dolar cari açığı var. Enerji açığını çıkarın 14 milyar dolara iniyor.""Vergi barışında çok iyi sonuçlar alındı. Şu ana kadar 2 milyon 100 bine yakın başvuru var. Yaklaşık 13.4 milyar liralık bir gelir söz konusu olacak."Şimşek, Türkiye’nin dünyanın en pahalı petrolünü kullanmasıyla ilgili soruyu şöyle yanıtladı: "Biz Maliye Bakanı olarak halkımıza dürüst davrandık. Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü fazladır dedik. Ama vergi yükü son 9 yılda artmamıştır, azalmıştır. 2002 yılının Kasım ayında siz şu yan taraftaki benzin istasyonuna gidip 100 liralık akaryakıt isteseydiniz bunun 70 lira 20 kuruşu Maliye’nin kasasına giderdi. Dün itibariyle 62 liraya düştü. Seçimden sonra vergi yükü artmayacak. Çünkü vergi yükü sabit. Enflasyon oranında aşağı doğru gidiyor. Ancak petrol fiyatları artmaya başladı. Benzin ve mazot üzerindeki vergileri indirirsek vatandaşı kandırmış oluruz. İndirdiğimiz kadar parayı başka yerden bulmamız gerekir."