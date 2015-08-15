Maliye Bakanı: Hiçbir partiye ek bir ödeme yapılmayacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, devlet yardımı almaya hak kazanan partilere ocak ve şubat aylarında ödemelerinin gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu yıl içerisinde, herhangi bir tarihte yapılacak genel seçim için hiçbir partiye ek bir ödeme yapılmayacak" dedi.

Mehmet Şimşek, erken seçimin bütçeye ek maliyet getirip getirmeyeceğine ilişkin tartışmaları değerlendirdi.

Bakan Şimşek, Siyasi Partiler Kanunu gereğince, hazine yardımı ödemesinin, ilgili şartları taşıyan partilere her yılın ocak ayında, katlı ödemelerin ise Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine dair kararını izleyen 10 gün içinde yapıldığını ifade etti. Bu kapsamda, Ocak 2015 itibarıyla gereken şartları taşıyan AK Parti, CHP ve MHP'ye, yılın ilk iki ayında toplamda 531,1 milyon lira ödeme yapıldığını anlatan Şimşek, 7 Haziran'da yapılan seçimlerin sonucunda hazine yardımı almaya hak kazanan siyasi partilere ise hazine yardımının ancak 2016 yılının ocak ayında yapılabileceğini bildirdi.

'Kanunun öngördüğü üst sınırda ödeme tamamen yapıldı'

Bakan Şimşek, söz konusu kanunda ayrıca, bir yıl içinde birden fazla genel seçim yapılması halinde siyasi partilere hazine yardımı yapılabileceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığını da vurguladı.



Söz konusu gerekçelerle, 2015 yılı içinde herhangi bir tarihte yapılacak genel seçim için hiçbir partiye hazine yardımında bulunulmasının mümkün olmadığını altını çizen Şimşek, "Böylece, kasım ayında veya yıl içerisinde herhangi bir tarihte yapılacak olası bir erken seçim, bütçeye ek bir maliyet getirmeyecek" dedi.



Öte yandan, genel seçime ilişkin gerçekleştirilecek katlı ödemelerin, ocak ayında yapılan ödemenin katı olarak belirlendiğine işaret eden Şimşek, "Dolayısıyla, ancak ilgili yılın ocak ayı itibarıyla hazine yardımı alan siyasi partilere katlı ödeme yapılabilmektedir. 2015 yılı için kanunun öngördüğü üst sınırda ödeme de tamamen yapılmıştır" diye konuştu.