-MALİYE BAKANI GOL OLDU YAĞDI ANTALYA (A.A) - 19.02.2011 - Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması çalışmaları kapsamında Antalya Beldibi'nde 2 günlük kampa giren Maliye Bakanlığı çalışanları, Bakan Mehmet Şimşek'in de yer aldığı maçta stres attılar. Maliye Bakanı Şimşek, ''Maçta Maliyecilerin kondisyonları biraz zayıftı. Ama bu yeniden yapılandırmada böyle olmayacak. Orada yeterli kondisyon ve tecrübeye sahibiz'' dedi. Beldibi'nde Rixos Sungate Otel'de gerçekleştirilen Yeniden Yapılandırma toplantılarının ardından yapılan maça, Maliye Bakanı Şimşek'in yanı sıra Maliye ve Gelir İdaresi üst düzey bürokratları ile bazı Gelir İdaresi Başkanı ve Defterdarlar katıldı. Yarımşar saatten 2 devre halinde oynanan maçta Bakan Şimşek, ilk yarı turuncu formalı takımda, ikinci devre ise siyah formalı takımda yer aldı. Maçta ilk golü Maliye Bakanı Şimşek atarken, devre turuncu formalı takımın 8-3 galibiyetiyle sona erdi. İlk yarıda turuncu formalı takımın gollerinin 3'ünü Maliye Bakanı attı. İkinci yarıda siyah formalı takımda oynayan Bakan Şimşek, bu devre de 2 gole imza koydu ve maç 9-9 berabere bitti. Maliye Bakanının sürekli olarak sahadaki oyuncuları ''Koşun arkadaşlar, koşun'' diye motive ettiği maçı izleyen Gelir İdaresi Başkanı Mehmet Kilci de Yardımcısı Hasan Karaçam'a sık sık ''Ben Bakanın takımını tutuyorum Hasan, Bakan yanına gelince, hemen kenara çekileceksin, ona göre'' diye espri yaptı. -BJK-FB DERBİSİ VE YENİDEN YAPILANDIRMA- Maliyecilerin sık sık hakem kararlarına itiraz ettiği maçın ardından Bakan Mehmet Şimşek ve Maliye çalışanları beraber hatıra fotoğrafı çektirdi. Maliye Bakanı Şimşek, karşılaşma sonrası, ''Maçta Maliyecilerin kondisyonu biraz zayıftı'' derken, Yeniden Yapılandırmanın hatırlatılması üzerine de şunları söyledi: ''Ama Yeniden Yapılandırmada bu böyle olmayacak. Orada yeterli kondisyon ve tecrübeye sahibiz. Ancak Yeniden Yapılandırmada teşkilatın biraz daha taşraya gitmesi lazım. Biraz daha halkın içine girmeleri lazım. Vatandaşla, mükellefle biraz daha yakın diyalog içinde olmaları lazım. Böylece bir daha ki maça da daha kondisyonlu çıkarlar.'' Fenerbahçe taraftarı olan Şimşek, yarın oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisiyle ilgili tahmininin sorulması üzerine de öncelikle güzel bir maç olmasını diledi. ''Güzel bir maç olsun ama Fenerbahçe kazansın'' diyen Şimşek, şöyle devam etti: ''Çok önemli bir maç aslında. Beşiktaş, takımını güçlendirdi. Fakat bir uyum problemi var gibi. Fenerbahçe de ilk yarıda biraz sıkıntılıydı. İkinci yarıya çok iyi başladı. Dolayısıyla iyi bir maç olacak gibi. Biz, uluslararası turnuvalarda Beşiktaşlıyız, Galatasaraylıyız. Ama Beşiktaş'ın dünkü performansı (Dinamo Kiev maçı) biraz zayıftı. Ümit ediyorum toparlanırlar ve iyi bir maç olur.'' Şimşek, sezon sonundaki şampiyonluk adayının sorulması üzerine de, ''Yine taraf olan birine soruyorsun'' diyerek, Fenerbahçe tercihini dile getirdi.