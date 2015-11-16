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Maliye Bakanı, göktaşından vergi alınıp alınmayacağını Twitter'de tartışmaya açtı

"Bingöl Sarıçiçek Köyü'nde göktaşları satışı vergiye tabi mi? Ne düşünüyorsunuz?"

19 Kasım 2015 22:57

Maliy Bakanı Mehmet Şimşekköylerine düşen meteor parçalarını satarak para kazanan Sarıçiçek köylülerinden vergi alınıp alınmamasıyla ilgili olarak Twitter üzerinden anket başlattı.

DHA'nın haberine göre, Bingöl Maliye Müdürlüğü ekipleri, göktaşlarının düştüğü merkez Sarıçiçek Köyü’nde yaptığı incelemeden sonra, göktaşları satışının vergiye tabi tutulacağını açıkladı. Bu duruma tepki gösteren köylüler, "Göktaşı, gökten gelmiştir, vergiye tabi tutulamaz" diye isyan edince Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter hesabı üzerinden bir anket yaparak, göktaşı satışıyla ilgili köylülerden vergi alınsın mı alınmasın mı diye sordu.

 

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