Maliye Bakanı, 'FETÖ'nün kasasından çıkan toplam parayı açıkladı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 'FETÖ’yle mücadelenin bilançosunu açıkladı. Ağbal, "Örgütün kasasından 472 milyon lira çıktı. FETÖ’nün piyasaya 400 milyon lira borcu var. 87 milyon liralık çek, senede el konuldu. Örgüte ait 4 bin 482 kurum kapatıldı. Mal varlığı dondurulanların sayısı bini geçti" dedi.

Bakan Ağbal, "FETÖ bağlantılı olup memurluktan atılanlar parasını kaçırmaya çalışıyor. Mal varlıkları dondurulanların sayısı 1000'i geçti" dedi. Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kanun Hükmünde Kararname'nin yayınlandığı gecenin sabahı 81 ilde büyük bir çalışma yapıldı. İlgili binalar anında mühürlendi. Çatal bıçağa kadar kayda alındı. Nakit, çek, senet her çeşit varlıklara el konuldu, tutanak altına alındı.

FETÖ bağlantılı toplam 4 bin 482 kurum devlete devredildi. Bunlar arasında 35 özel hastane, tetkik merkezi, poliklinik, 2.380 özel öğretim kuruluşu, pansiyon, yurt, 1.156 vakıf, dernek binası, 15 üniversite, 31 sendika federasyon binası, 709 dershane binası, 64 özel radyo, televizyon kuruluşu, 92 gazete, dergi, dağıtım kanalı bulunuyor. Bunlara ait 3 bin 361 adet, 7.2 milyon metrekare taşınmaz tespit edildi.

472 milyon lira çıktı

FETÖ'cü kuruluşların kasasından çıkan 472 milyon liralık nakit, çek ve kambiyo senetlerine el konuldu. Şahısların FETÖ şirketleri ile kurumlarından 400 milyon lira alacağı var. Devralma öncesi bunlarla iş yapan iyi niyetli vatandaşların alacakları ödenecek. Bunun için tespit çalışmaları devam ediyor.

"Bir kuruş vermeyiz"

FETÖ'cü kuruluşların borcu için bütçeden tek kuruş verilmeyecek. Halen mal varlıkları değer tespiti sürüyor. Ödeme, bu malların değerlendirilmesi üzerinden gelişecek. Binlerce taşınmaz var. Devraldığımız varlıkların değerlerinden karşılayacağız.

Bankaların da alacakları, gayri nakdi kredileri var. Mağduriyete yol açılmaması önemli. Finans kuruluşlarının sıkıntı yaşamaması için her türlü tedbiri aldık.

"Şantajla aldılar"

Türkiye'nin dört bir yanında milyarlarla ifade edilen varlığa sahipler. Bu varlıkları ticaret yapıp kazanmadılar, devletin iyi niyetini kötüye kullanmışlar. Arsalar kamudan alınmış. Himmet denen çıkar ekseni içinde zorlama yoluyla kaynak toplanmış. Şimdi milleten alınanlar yine millete dönüyor.

FETÖ'nün en önemli ayaklarından biri de şirketler ve finansman. Şirketler ayağında savcılıklar soruşturmalarına devam ediyor. FETÖ kontrolü olduğu yargı kararı ile tespit edildiğinde devlet el koyacak.

FETÖ örgütüyle bağlantılı olup memurluktan atılanların birçoğu paralarını bankalardan kaçırmak, yurtdışına çıkarmak istiyor. Bankalar bu talepler geldiğinde şüpheli işlem olarak MASAK'a bildiriyor. Transfer işlemlerini durduruyoruz. Savcılıklara suç duyurusunda bulunuyoruz. Her gün imza geliyor. Şu anda binin üzerinde hesap donduruldu.