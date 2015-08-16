Maliye Bakanı: Erken seçimde partilere hazine yardımı yapılmayacak

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, olası bir erken seçimde hiçbir partiye ek ödeme yapılmayacağını açıkladı. AKP, CHP ve MHP’ye, yılın ilk iki ayında toplamda 531.1 milyon lira ödeme yapıldığını anlatan Şimşek, 7 Haziran’da yapılan seçimlerin sonucunda hazine yardımı almaya hak kazanan siyasi partilere ise yardımın ancak 2016 yılının ocak ayında yapılabileceğini bildirdi.

Mustafa Çakır'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Şimşek yasada bir yıl içinde birden fazla genel seçim yapılması halinde partilere hazine yardımı yapılabileceğine dair bir düzenlemenin bulunmadığına dikkat çekti. Şimşek, “Kasım ayında veya yıl içerisinde herhangi bir tarihte yapılacak olası bir erken seçim, bütçeye ek bir maliyet getirmeyecek” dedi.

CHP: Yardım yapılmalı

CHP’nin Maliye kökenli milletvekili Akif Hamzaçebi de bakanın açıklamalarının doğru olduğunu belirtti. Hamzaçebi şunları söyledi: “Eğer bu yıl içinde yeni bir genel seçim yapılacak ise yardım için de ilave bir yasal düzenleme yapılması şarttır. Partiler almış oldukları yardımı genel seçimde harcadılar. Yeni bir yardım yapılması doğru olur.”

Siyasi hesap var

HDP’nin ekonomi kökenli milletvekili Sezai Temelli de Maliye Bakanı’nın söylediklerinin arkasında başka bir şeyin yattığını belirterek “HDP’nin böyle bir fondan yararlanmasını istemedikleri için çözüm geliştirme hamleleri olmayacak. Bakan siyasi hesapla böyle bir demeç vermiştir” dedi.