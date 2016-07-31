Maliye Bakanı: Bu bütün İslam ümmetine karşı bir darbe girişimiydi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, "15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi tek başına bu millete karşı yapılan bir darbe girişimi değildi, aslında bütün İslam ümmetine karşı bir darbe girişimiydi" dedi.

Ağbal, Aydıntepe ilçesi Kaymakamı Yeliz Yıldızhan ve Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ü makamında ziyaret etti ve 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ilçede ortaya konulan irade dolayısıyla kutladı.

"Bizim milletimiz de ordumuz da birdir"

İlçe merkezindeki bir çay ocağının önünde vatandaşlara hitap eden Ağbal, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'da yapılan darbe girişimi tek başına bu millete karşı yapılan bir darbe girişimi değildi, aslında bütün İslam ümmetine karşı bir darbe girişimiydi. Bu darbe girişimini yapanlar, devletimizin nerede bir mazlum, mağdur varsa onlara nasıl yardımcı olduğunu biliyor. Hatta ne zaman yardım etsek... Mavi Marmara Gemisi İsrail'e gittiğinde o zaman hatırlayın verdikleri demeçleri. Dolayısıyla bunlar hiçbir zaman için bu milletin, devletin hassasiyetine sahip olmadılar. Hep başkalarına uşaklık ettiler, hep birtakım 'dünya barışı, şu barışı, bu barışı' dediler, başkalarının yoluna gittiler. Allah'ıma şükürler olsun o gece öyle bir tokat, tekme yediler ki bir daha asla bellerinin doğrulması mümkün değil."

Ağbal, "Bunlar asker elbisesi giyinmiş teröristtir, asla bizim askerimiz değildir. Asla bizim ordumuzdan, emniyet kuvvetlerimizden değildir. Bizim milletimiz de ordumuz da birdir. Bu ordu, milletin ordusudur. Bu ordu, peygamber ocağıdır. Her zamankinden daha fazla ordumuza sahip çıkacağız. Her zamankinden daha fazla emniyet güçlerimize sahip çıkacağız, bu kahramanlarımıza sahip çıkacağız. O gece gösterdikleri kahramanlıklar sayesinde şu anda buradayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Bunların devletin dışına atılması, adalete teslim edilmesi lazım"

Yaşanan darbe girişiminin ardından olağanüstü hal kararı alındığını anımsatan Ağbal, "Olağanüstü hali neden ilan ettik? Darbe girişiminde bulunan alçaklara karşı bu mücadelenin en şiddetli, en kuvvetli şekilde yürütülmesi gerekiyor. Bunların ordu içinde yuvalanmış unsurları olduğu gibi, devletin dört bir tarafında yuvalanmış yapıları da var. Bütün bunların devletin dışına atılması, adalete teslim edilmesi lazım." dedi.

Ağbal, devletin caydırıcı gücünün bunlara gösterilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Olağanüstü hali biz millete değil, devlete ilan ettik. Vatandaşımız normal hayatını sürdürüyor. Herkes işine, gücüne bakıyor. Vatandaşımız, devletinin bu alçaklar karşısında aldığı her bir tedbiri gördüğü zaman başını yastığa daha rahat koyuyor. En kısa zamanda bu terör örgütü dağıtılıp, bütün unsurlarıyla bertaraf edilince tekrar olağanüstü hal kalkacak, normal yönetim sistemimiz devam edecek." diye konuştu.

Demokrasinin güçleneceğini dile getiren Ağbal, "Bunların inadına demokrasi, bunların inadına hukuk devleti, bunların inadına Türkiye Cumhuriyeti, bunların inadına al bayrağımız, milletimiz, ümmetimiz diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.