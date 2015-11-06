Maliye Bakanı: Asgari ücret 1300 lira yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerden sonra ilk kez katıldığı bir televizyon programında AKP’nin 100 günlük planlarına yönelik açıklamalarda bulunurken asgari ücret konusunda “Asgari ücret kesinlikle 1300 lira olacak” dedi.

NTV’nin sorularını cevaplayan Bakan Şimşek, asgari ücretin 1300 lira olmasıyla ilgili komisyonda farklı bir tavır ortaya çıkması mümkün mü sorusuna “Biz ne söz verdiysek onun gereği yapılacak” dedi ve “omisyon, işçi, devlet ve işverenden oluşuyor. Ama devlet kimin tarafında oy kullanırsa belirleyici oluyor. Ama asgari ücretlimize söz verdik 1300 lira yapılacak. Bu konuda hiç tereddüt olmasın. Asgari ücretin artışı ile yaşanacak ilave yükü tamamen devletin karşılaması olası değil ama bazı sektörler için ilave teşvik gelebilir” diye ekledi.

Sözlerine verdikleri vaatlerin arkasında olduğunu söylerek devam eden Şimşek, "Seçim vaatleri yaz sıcağında buza yazılmış vaatler değildi. Hep söyledim ben. Ne biz kandıran ne de kandırılan oluruz. Mahsurlu bulduğumuz bazı hususları dahi, eğer söz verdiysek ekonomik açıdan hangi açıdan olursa olsun mutlaka yerine getireceğiz. Tereddüt yok. Maliye olarak, zaten bütün vaatlerin bir ucu Maliye’ye dokunuyor. Arkadaşlar teknik anlamda hazırlıkları yapıyorlar. Bana da gönderdiler, ben de baktım. Vaatlerimizi çok da hızlı şekilde, beyannamemizde ön gördüğümüz çerçevede gerçekleştireceğiz" dedi.