T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Maliye Bakanı: Asgari ücret 1300 lira yapılacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın

"Seçim vaatleri yaz sıcağında buza yazılmış vaatler değildi"

06 Kasım 2015 12:38

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçimlerden sonra ilk kez katıldığı bir televizyon programında AKP’nin 100 günlük planlarına yönelik açıklamalarda bulunurken asgari ücret konusunda “Asgari ücret kesinlikle 1300 lira olacak” dedi.

NTV’nin sorularını cevaplayan Bakan Şimşek, asgari ücretin 1300 lira olmasıyla ilgili komisyonda farklı bir tavır ortaya çıkması mümkün mü sorusuna “Biz ne söz verdiysek onun gereği yapılacak” dedi ve “omisyon, işçi, devlet ve işverenden oluşuyor. Ama devlet kimin tarafında oy kullanırsa belirleyici oluyor. Ama asgari ücretlimize söz verdik 1300 lira yapılacak. Bu konuda hiç tereddüt olmasın. Asgari ücretin artışı ile yaşanacak ilave yükü tamamen devletin karşılaması olası değil ama bazı sektörler için ilave teşvik gelebilir” diye ekledi.

Sözlerine  verdikleri vaatlerin arkasında olduğunu söylerek devam eden Şimşek, "Seçim vaatleri yaz sıcağında buza yazılmış vaatler değildi. Hep söyledim ben. Ne biz kandıran ne de kandırılan oluruz. Mahsurlu bulduğumuz bazı hususları dahi, eğer söz verdiysek ekonomik açıdan hangi açıdan olursa olsun mutlaka yerine getireceğiz. Tereddüt yok. Maliye olarak, zaten bütün vaatlerin bir ucu Maliye’ye dokunuyor. Arkadaşlar teknik anlamda hazırlıkları yapıyorlar. Bana da gönderdiler, ben de baktım. Vaatlerimizi çok da hızlı şekilde, beyannamemizde ön gördüğümüz çerçevede gerçekleştireceğiz" dedi.

ETİKETLER

mehmet şimşekmaliyebakanasgari ücret1300zam

İlgili Haberler

Babacan: Asgari ücret 1300 olacak dedik, ama nihai kararı komisyon verecek

"Asgari ücret aslında Asgari Ücret Komisyonu tarafından tespit ediliyor"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, 1300 TL asgari ücret için tarih açıkladı

"Ocak ayından itibaren teknik olarak bir anayasal ve hukuki bir sıkıntısı yoksa ocak ayı diye tahmin ediyoruz"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24