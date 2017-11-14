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Maliye Bakanı Ağbal’ın amcasının cenazesine katıldı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Almanya’da hayatını kaybeden amcası Ahmet Ağbal’ın Çorum’daki cenaze törenine katıldı

14 Kasım 2017 17:43

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- MALİYE Bakanı Naci Ağbal, Almanya’da hayatını kaybeden amcası Ahmet Ağbal’ın Çorum’daki cenaze törenine katıldı.
Maliye Bakanı Naci Ağbal\'ın amcası Ahmet Ağbal, geçen Cuma günü Almanya’da vefat etti. Uzun süreden bu yana rahatsız olan Ahmet Ağbal\'ın cenazesi dün Çorum’a getirildi. Merhum Ahmet Ağbal için Ulu Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çorum Valisi Necmeddin Kılıç CHP Milletvekili Tufan Köse, Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, AK Parti İl Başkanı Avukat  Mehmet Karadağ, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ağbal ailesi ile çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Ağbal’ın cenazesi, Ulu Camii’nde öğle saatlerinde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta defnedildi.

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