Maliye Bakanı Ağbal'dan Kılıçdaroğlu'na 'asgari ücret' tepkisi

Maliye Bakanı Ağbal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun asgari ücreti 2 bin 200 lira yapacağı vaadini eleştirdi. Ağbal "Sayın Kılıçdaroğlu'nu vatandaşı aldatmamaya çağırıyorum. Burada rakamlar ortada. Eğer gücü yetiyorsa bu rakamların karşısına rakam koyar" dedi.

Ağbal, "Şu anda net asgari ücret 1603 lira. Bunun işverene maliyeti 2 bin 384 lira. Şimdi sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi asgari ücreti 2 bin 200 liraya çıkarırsak bu durumda işverene maliyeti brüt 3 bin 41 liraya çıkıyor. Yani 656 lira işverenin yükü artıyor." diye konuştu.