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Maliye Bakanı Ağbal: Taşeron düzenlemesini yılbaşından önce hayata geçireceğiz

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeronlara kadro verilmesini ilişkin düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceklerini söyledi

21 Aralık 2017 02:46

Nursima KESKİN/ ANKARA,(DHA - Maliye Bakanı Naci Ağbal, taşeronlara kadro verilmesini ilişkin düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceklerini söyledi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, bakanlığının bürçesine ilişkin görüşmelerin devam ettiği Meclis Genel Kurulu\'nda taşeronlara ilişkin bir soruyu şöyle yanıtladı: \"Şu anda taşerondan kamuya geçiş ile ilgili düzenleme konusunda Çalışma Bakanlığımızla birlikte iki bakanlık, yoğun bir şekilde çalışıyor. Çalışmalar teknik olarak hemen hemen tamamlandı. Ana parametrelerle ilgili kararlar da oluşturuldu. İnşallah tüm taşeron firmalarda çalışan vatandaşlarımızın, bekledikleri ve bir an önce de hayata geçmesini istedikleri bu düzenlemeyi yılbaşından önce hayata geçireceğiz.\"  

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