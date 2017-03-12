Maliye Bakanı Ağbal: PKK'nın elebaşları Avrupa'da koştururken güvenlik sarsılmıyor mu?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Almanya ve Hollanda'ya tepki göstererek, "PKK'nın elebaşları Avrupa'da koştururken, toplantılar yaparken, uydularda şurada burada yayınlar yaparken, Avrupa'nın güvenliği sarsılmıyor da, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları toplantılar yapınca mı güvenlik sıkıntı oluyor" dedi.

Maliye Bakanı Ağbal, Edirne programının son bölümünde AKP İl Başkanlığı binasına gelerek, partilileriyle bir araya geldi. Bakan Ağbal, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandumu işaret ederek, partililerinin çok çalışmaları gerektiğini ve kapı kapı gezerek, neden evet denmesi gerektiğinin anlatılmasını istediklerini söyledi.

"Size ne ,Türkiye'deki referandum Almanya'nın, Hollanda'nın neyini ilgilendirir"

Habertürk'te yer alan habere göre Bakan Ağbal, başta Almanya ve Hollanda ülkelerini hedef alarak, Türkiye'ye karşı uyguladıkları 'güvenlik sorunu' uygulamasını sert bir dille eleştirerek, "Önce Almanya ardından Hollanda diğer Avrupa ülkelerinde bakanlarımızın vatandaşlarla buluşmalarını engellemeye çalışıyorlar. Size ne? Size ne yani Türkiye'deki referandum Almanya'nın neyini ilgilendirir, Hollanda'nın neyini ilgilendirir. Bakanların milletle buluşmasından niye korkarsınız. Bakanlar vatandaşa ne anlatacak da ondan çekiniyorsunuz. Güvenlik sorunu diyorsunuz. Güvenlik sorunu. PKK'nın elebaşları Avrupa'da koştururken, toplantılar yaparken, uydularda şurada burada yayınlar yaparken, Avrupa'nın güvenliği sarsılmıyor da, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları toplantılar yapınca mı güvenlik sıkıntı oluyor. Bu bize güç ve kuvvet versin. Bu bizim inancımızı daha da arttırsın. Avrupa kork, Avrupa kork diyoruz. Neden? İnşallah gümbür gümbür 16 Nisan'da geliyoruz" ifadesini kullandı.

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"Bu milletin bu şanlı yürüyüşünü durduramayacaklar"

Ağbal, Türk milletinin, sesini, şanlı yürüyüşünü ve kalkınma yolculuğunu kimsenin engelleyemeyeceğini vurgulayarak, "Bu milletin sesini susturamayacaklar. Bu milletin bu şanlı yürüyüşünü durduramayacaklar. Türkiye'nin bu kalkınma yolculuğunu asla ve asla engelleyemeyecekler. Bugün Avrupa'da vatandaşlarımız bütün bu olan biteni görüyor. Dün bir kez daha gururlandık. Rotterdam'da Aile Bakanımıza yapılan muamele karşısında bütün vatandaşlarımız bayraklarını aldılar, meydanlara indiler ve yapılan muameleye isyan ettiler. Allah onlardan razı olsun. Onların sayesinde bir defa daha Türkiye'nin gücünü herkes, dost düşman görmüş oldu. Ama bunu şiddetle lanetliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı böyle bir muameleyi asla kabul etmiyoruz. İnşallah Türkiye'de bunun karşılığını misliyle verecek. Yöntemi bize ait, zamanı bize ait ama inşallah 16 Nisan'da esas Avrupa'daki vatandaşlarımız sandıklara gümbür gümbür gidecek hep beraber inşallah Türkiye'deki vatandaşlarımızla sandıkta ne diyecek? 'evet' diyecek, bin kere evet diyecek, milyon kere evet diyecek" dedi.

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