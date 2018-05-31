Maliye Bakanı Ağbal: Emekliye ikramiye kalıcı olacak, kurumlar vergisi düşecek

Maliye Bakanı Naci Ağbal, emeklilere her iki dini bayramda ödenecek bin lira ikramiyenin kalıcı olduğunu ve bundan sonraki tüm dini bayramlarda ödeneceğini söyledi.

Ağbal Türkiye'de kurumlar vergisi oranlarının da düşeceğini ifade ederek, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Bakan Ağbal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugün Türkiye’nin kamu maliyesi göstergeleri, Türkiye ekonomisi için bir çıpa olmaya devam ediyor. Bunu yabancı kuruluşlar söylüyor.

Türkiye’nin bugün kamu maliyesinde elde ettiği kazanımlar o kadar önemli ki, ekonomiyle ilgili riski konuşsak bile Türkiye ekonomisinin güçlü yönlerinden birisi olarak kamu maliyesi ifade ediliyor. Bu dönemde OECD ortalaması yüzde 111. Gelişmekte olan ülkelerde yüzde 49. Yani Türkiye bugün G7 ve OECD ülkelerinin dörtte biri seviyesinde bir kamu borcu milli gelir oranına sahip.

100 liranın 11 lirası faize gidiyor

Aynı zamanda bu kamu borcunun kompozisyonu da önceki yıllarla mukayese edilemeyecek kadar olumlu. Bugün borç stokunun yüzde 60’ı TL üzerinden. 2002 yılında Türkiye kamu yaklaşık 9 ay borçlanırken, şu anda bizim borçlanma vademiz 72 ayın üzerinde. Eskiden 100 lira vergi geliri toplardık, 85 lirasını faiz olarak öderdik. 2017 rakamını vereyim, 100 lira vergi topluyoruz, sadece 11 lirası faiz harcamalarına gidiyor.

Ortalama bütçe açığı 1.1-1.2 seviyesinde

Türkiye’nin orta vadede göreceksiniz, orta vadeli programı açıklayacağız yine bütçeaçığı seviyeleri yüzde 1’ler seviyesinde devam edecek. AK Parti mali disiplinin ne kadar önemli olduğunu tecrübe ederek öğrendi ve buna inandı. 2002’den yana içeride dışarıda kamu maliyesinde risk oluşturan çok sayıda gelişmeler oldu. global ekonomik kriz, 2013 sonrası siyasi hadiseler… Her zaman biz bütçe dengesini yukarıya çekecek gelişme varsa bunun dengeleyici gelişmeler almaktan kaçınmadık. Son 6-7 yıldır ortalama bütçeaçığı 1,1 – 1,2 seviyesinde.

Unutmayın daha 2018’in başında, 2018 yılı bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek açıkları karşılamak için düzenlemeler yaptık. O açıdan mali disiplin AK Parti hükümetlerinin en önemli önceliklerinden olmaya devam edecek.

Ekonomi politikalarında uyum çok önemli. Para politikaları, maliye politikaları bir uyum içinde olacak, birbirini destekleyecek. O açıdan AK Parti hükümetleri olarak her zaman için buna çok önem verdik. Tabi maliye politikasının genişleyici olması gereken dönemler oldu. Mesela 2007 başı böyle bir dönemdi. Genişleyici maliye politikasını uyguladık, karşılığını aldık. Ekonomi yüzde 7,4 büyüdü.

Merkez Bankası ile uyum içindeyiz

Şu anda içinde bulunduğumuz koşullara bakıldığında, maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım. Enflasyonu tek haneye çekmek açısından maliye politikasında daha sıkı bir duruş oluşturmamız gerekiyor. Merkez bankamızla birlikte ekonomi yönetimi olarak uyumu gözetiyoruz. Ne yapacağız? Son dönemde alınan kararlara paralel olarak, maliye politikasında da sıkılaştırmaya gideceğiz. Merkez Bankası’nın en önemli görevlerinden birisi fiyat istikrarını sağlamak. Maliye politikası ikinci desteği de kamu fiyat ve vergi ayarlamaları üzerinden yapacak. Biz enflasyonu bozacak vergi düzenlemelerinden ısrarla kaçındık. Bugün akaryakıtta yaptığımız düzenleme. Özellikle alkollü içecekler, tütün ürünlerindeki vergi düzenlemeleri. O açıdan maliye politikası önümüzdeki dönemde de fiyat ve vergi ayarlamaları bakımından enflasyonu aşağıya çekecek. Yine kamu harcamalarının kompozisyonu bakımından da ekonomik çerçeveye uygun bir kamu harcamaları kompozisyonu oluşturacağız. Özellikle gıda, tarım sektöründe fiyat beklentilerini aşağıya çekecek destek mekanizmalarının oluşturulması gerekiyor. Onun için maliye politikasının para politikasına çok güçlü desteği olacak.

Dengeleri gözettik

AK Parti 16 yıldır iktidarda, hiçbir zaman için seçim ekonomisi perspektifinden hareket etmedik. Her zaman için işlerimizi yaparken de hesabımızı yaptık. Bir taraftan beklentileri karşılamak, refahını artırmak için düzenlemeler yaptık. Diğer taraftan da kamu maliyesi dengelerini gözetecek düzenlemeleri yaptık.

Geniş toplum kesimlerini ilgilendiren çok önemli düzenlemeler yaptık. Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması bu tasarının içerisinde. Bu sene bütçede olmayan, 15 milyar lira ilave bir gelir buradan gelecek. Bu 2018 bütçesine yeniden yapılandırma yasası içerisinde büyük bir desteği alacağız. Yine imar barışı düzenlemesi yaptık. Tabi çok geniş kesimi ilgilendiren bir düzenleme. 12 milyon civarı yapıya kayıt belgesi verilecek. Buradan da 30 milyar liraya yakın bir gelir geleceğini söylüyorum. Bakanlığın yaptığı çalışmalar da bunu işaret ediyor. 10’uncu ayın sonuna kadar başvurular, 12’nci ayın sonuna kadar da ödemeler olacak. bütçe açığında meydana gelecek riskleri telafi edecek iki destek mekanizması olarak öne çıkacak. 40-45 milyarlık geliri buradan bekliyoruz. Seçim sonrası, çok hızlı şekilde yeniden yapılandırma kanununa olağanüstü başvuru olacağına inanıyorum. Ciddi anlamda indirime gidiyoruz, oradan ciddi gelir beklentimiz var.

Büyçeye etkisi 22.3 milyar lira

65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1,6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22,3 milyar lira etkisi olacak. Gençler için önemli düzenlemeyi hayata geçirdik, 29 yaşından genç bir girişimci işini kurduğunda 1 yıl boyunca SGK primini biz ödeyeceğiz. 300 milyonluk maliyet olacak ama ben bunun önemli bir düzenleme olduğunu söylüyorum. Yeniden yapılandırma, emeklilere yapılan artışlar dışında vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Ben bunların kamu maliyesine önemli bir yük getirmediğini görüyorum.

2B'de başvuru sürelerini uzattık

Yine en son yaptığımız torba kanunda da 2B kanununu başvuru sürelerini uzattık. Buradan da bir gelir bekliyoruz. Burada da önemli bir düzenleme olacak.

Özellikle büyük ölçekli işletmelerimiz için önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Gayrimenkul varlıkları enflasyon karşısında gerçek değerini bilançoda gösteremez hale geldi. Yaptığımız düzenlemeyle işletmelerin gayrimenkullerinin yeniden değerlendirilmesinin önünü açtık. İşletmelere kolaylık getirecek, bize de ilave olarak gelir gelecek.

Büyüme hedefi 5.5

Orta vadeli plan çalışmalarına seçimden hemen sonra başlayacağız. Ekonomide bizim 5,5 büyüme hedefimiz var. Büyüme çok önemli, kamu maliyesi için de önemli. Dolayısıyla 2019 – 2020 – 2021 yıllarını kapsayan orta vadeli planı yapacağız. Birinci önceliğimiz kamu maliyesindeki sahip olduğumuz kazanımları korumak. Bunun yolları var. Vergi artışı yapacağız demiyoruz, imkanlarımızı kullanacağız. Kamu gelirlerinde artış yapabilecek, özellikle vergi tahsilatında etkinliğin artırılması, vergi istisna indirim ve muafiyetlerin gözden geçirilmesi suretiyle bir miktar kamu maliye alanı oluşturabileceğimizi düşünüyorum.

Emekli ikramiyeleri sürecek

Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.