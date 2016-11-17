Maliye Bakanı açıkladı: Vergi borcu yapılandırmasında 30 Kasım kritik tarih

Maliye Bakanı Naci Ağbal, vergi borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında 57 milyar liralık rekor başvuru alındığını belirterek, “Bu yapılandırmada ilk iki taksit çok önemli. 30 Kasım’a kadar ilk taksiti yatırmaları gerekir. Bu tarih peşin ödemeler için de son tarih. İkinci taksit de 30 Ocak. Vatandaş 1 ve 2’nci taksiti ödemezse otomatik olarak yapılandırma sisteminden çıkarılacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği İhracat Zirvesi’nde Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonomi gazetecileriyle sohbet etti.

Bakan Ağbal, uygulamanın 31 Aralık’ta sona ereceğini hatırlattı. Maliye olarak şimdiye dek tüm ağırlığı yeniden yapılandırmaya verdiklerini söyleyen Bakan Ağbal, şöyle devam etti: “25 Aralık’tan sonra tüm enerjimizi buraya ayıracağız. Parasını getirene geriye dönük hiçbir soru sormayacağız. Eurobond için de öyle. Maliye bu bilgilerle inceleme de yapmayacak. Bankalar bu müracaatları almak ve kendilerine kolaylık sağlamak zorunda. Bankalar ile ilgili de bir sorumluluk yok. Öyle yedi ceddini sormalarına gerek de yok. Hiçbir soru sormadan gelen parayı almalılar. Bu konuda tebliğ hazırlıyoruz.”

"Vatandaşın lehine olacak"

Varlık barışıyla ilgili son derece önemli bir bilgiyi de paylaşan Bakan Ağbal, 2018 yılına gönderme yaparak şöyle devam etti: “2018’de ülkeler arası bilgi değişimi başlayacak. Biz de o nedenle bir düzenleme yaptık. Trump da ABD’li şirketlere paralarını getirmeleri çağrısında bulundu. Endonezya da bunu yapıyor. Birçok ülke var şu an bunu yapan. Bu Varlık Barışı vatandaşın köprüden önceki son çıkış noktası. Çünkü 2018’de ülkeler bilgi paylaşımı yapmaya başlayacak. O nedenle bu vergisiz varlık barışına katılmak vatandaşın lehine olacak. Kimsenin endişesi olmasın bu gelen paralar da terör parası falan olamaz. Zaten onlar paralarını gayrimeşru yollarla taşırlar.”