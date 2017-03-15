Maliye Bakanı açıkladı; bütçe şubatta 6.8 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanlığı, 2017 yılı şubat ayı ve ocak-şubat dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Bütçe gerçekleşmeleri hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir." ifadesini kullandı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 46,9 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 27 artış göstererek 53,7 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-şubat döneminde ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,6 artarak 105,7 milyar lira, bütçe giderleri ise ise yüzde 19,2 yükselerek 101,1 milyar lira oldu.



Böylece merkezi yönetim bütçesi, şubatta 6,8 milyar lira açık, ocak-şubat döneminde ise 4,6 milyar lira fazla verdi.



Merkezi yönetim bütçesinden ocak-şubat döneminde 101 milyar 86 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 105 milyar 675 milyon lira olarak gerçekleşti.



2017 yılı merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 53 milyar 739 milyon lira gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 42 milyar 308 milyon lira harcama yapılmıştı.

Yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın şubat ayı ve ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını şöyle değerlendiren Ağbal'ın şu verileri verdi

"Yılın ilk iki ayında bütçe 4,6 milyar lira fazla vermiştir"

-Yılın ilk iki ayında 16,3 milyar lira faiz dışı fazla elde edildi.

-Ocak-Şubat döneminde toplam harcamalar 101,1 milyar lira, faiz hariç giderler ise 89,4 milyar lira oldu.

-Bütçe gelirleri ise Ocak-Şubat döneminde 105,7 milyar lira ulaştı.

-Bu dönemde vergi gelirleri 88,4 milyar lira, vergi dışı gelirler ise 17,3 milyar lira oldu.

Bu veriler kapsamında maliye bakanı, "2017 yılı Bütçe hedeflerini gözeterek ekonomideki büyüme trendini destekleyen ve para politikası uyumunu da önceleyen bir maliye politikası çerçevesi içinde bütçe politikamızı uygulamaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.