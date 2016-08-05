Maliye Bakanı açıkladı; borç yapılandırmasında neler var, ne zaman başlıyor?

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren alacakların yeniden yapılandırmasının detaylarını açıkladı. Ağbal, alacakların yeniden yapılandırılması kanunu kapsamında 6,3 milyon kişinin borcunu yapılandırabileceğini ifade etti ve vergi dairelerine 50 liranın altında borcu olanların borçlarının tamamen silineceğini ifade etti.

Maliye Bakanı, “Yeniden yapılandırma kanunu ile vatandaşların kamuya olan borçlarının daha az faizle ödemesinin yolunu açıyoruz” dedi.

Ağbal, “Vergi daireleri ile olan davaları ortadan kaldırıyoruz” diye devam etti.

Vergi cezaları tamamen kalkıyor

Ağbal, "Yeniden yapılandırma kanununun en geniş kapsamı vergi borçlarıyla ilgili. Vatandaşların en fazla motorlu taşıt vergisi borçları var. Bu yeniden yapılandırma sonucunda bu borçlar taksitle ödenebilecek. Vergi dairesi borcuna geçmişten kalan bir cezası varsa bunu tamamen ortadan kaldırıyoruz. Vergi cezalarını tamamen ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Maliye Bakanı, bu uygulamadan 6,3 milyon kiş yararlanacağını bunun da 3,9 milyon kişinin motorlu taşıtlar vergisi borcu olan kişiler olduğunu söyledi.

Ağbal, bu 6,3 milyon kişiden büyük bir bölümünün borcunun 1000 liranın altında olduğunu belirtti.

Öğrenim kredisi alanlar

Ağbal, vergi dairelerinin takip ettiği 5800 öğrencinin 1,4 milyar liralik öğrenim kredisi borcu olduğunu, Yurt-Kur'a kayıtlı tüm öğrencilerin bu kanundan yararlanacağını ifade etti.

50 liranın altındaki borçlar tamamen siliniyor

Maliye Bakanı, 50 liranın altında vergi borcu olanların borçlarının tamamen silineceğini ifade etti ve bu kapsamda 29 milyon dosyanın kapanacağını ifade etti.

Ağbal, tarımsal amaçlı kooperatiflerin borcuna beş yıl taksit imkanı getirildiğini de söyledi.

Genel sağlık sigortası alacakları

Ağbal, geçmişten gelen genel sağlık sigortası primine bağlı alacaklardan vazgeçtiklerini de ifade etti.

Yapılandırma ne zaman başlıyor?

Ağbal, yeniden yapılandırmanın 2016 Haziran ve öncesini kapsadığını ifade etti.