Malili bir kadın 9 bebek doğurdu

Mali Sağlık Bakanlığı, Halima Cisse isimli 25 yaşında bir kadının 9 bebek doğurduğunu duyurdu.

The Guardian'da yer alan habere göre, Mali'de doktorların hamilelik sürecinde karnında 7 bebek tespit ettiği 25 yaşındaki Halima Cisse, 9 bebek dünyaya getirdi. Bebekler sezaryen doğumla dünyaya geldi.

Cisse'nin 7 bebeğe hamile olduğu tespit edildiğinde doktorlar özel bir bakım gerektiğini açıklamıştı. Mali'nin geçiş dönemi lideri Mah Ndaw, Cisse'nin Fas'a gönderilerek burada doğum yapmasını sağlamıştı.

Mali Sağlık Bakanı Fanta Siby, doğumun ardından annenin de 9 bebeğinde durumunun iyi olduğunu söyledi.