Maliki'den sert çıkış



T24- Irak Başbakanı Nuri el-Maliki “Türkiye bölgeye felaket ve iç savaş getirebilecek bir rol oynuyor. Ancak bunun sonucunda zararlı çıkan Türkiye olur” dedi.





Milliyet'in haberine göre, Irak Başbakanı Nuri el-Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde ülke siyaseti hakkında yaptığı yorumlar üzerine sert konuştu. El-Hurra televizyonuna röportaj veren Maliki şunları söyledi:

“Türkiye’nin Irak’a bu şekilde müdahale edeceğini beklemezdik. Son dönemde açıklamalar aracılığıyla süpriz müdahalelerde bulunduklarını fark ettik. Bu son açıklamalar Irak’ın iç işlerine müdahaledir ve buna kesinlikle izin vermeyiz. Eğer bizim yargı otoritemiz hakkında konuşuyorlarsa biz de onlarınki hakkında konuşabiliriz ve bizim tartışmalarımız hakkında konuşuyorlarsa biz de onlarınkiler hakkında konuşabiliriz. Türkiye bölgeye felaket ve iç savaş getirebilecek bir rol oynuyor. Ancak bunun sonucunda zararlı çıkan Türkiye olur, çünkü birçok mezhep ve farklı kökenli etnik gruplar barındırıyor.”



Amerikan askerlerinin ülkeden ayrılmasının ardından Irak’ta Şii-Sünni gerilimi yönetime sıçradı. Şii vekiller kendilerine yapılan saldırılardan Sünnileri sorumlu tutuyor. Sünni vekiller ise Şii Başbakan Maliki’nin kendilerini siyasetten silmeye çalıştığını savunuyorlar. Son olarak Sünni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Haşimi hakkında Şiilere yapılan saldırılarda rolü olduğu şüphesi ile tutuklama emri çıkarılması gerilimi son raddeye taşıdı.





Nuceyfi’yle görüşmüştü





Başbakan Erdoğan ise tansiyonun yüksek olduğu dönemde birçok Iraklı Sünni politikacı ile görüşerek Bağdat’a mesajlar yolladı. Ankara’da perşembe günü Irak’ın Sünni Meclis Başkanı Nuceyfi’yle bir araya gelen Erdoğan, Irak’taki Sünni-Şii gerilimine ilişkin kaygılarını iletmiş ve “süreci yakından izliyoruz” demişti.





‘Vebalin altında kalırsınız’





Erdoğan, Bağdat hükümetine “mezhep savaşı çıkaranlar ve bunu engellemeyenler bu vebalin altından kalkamazlar” demişti. Erdoğan daha Sünni Irakiye grubunun lideri İyad Allavi ile telefonda görüşerek “Irak’ta demokrasi karşıtı ve mezhepçi yaklaşımların ülkeyi kaosa sürüklemesinden endişe duyduğunu” belirtmişti. Pazartesi de Irak siyaseti hakkında konuşan Erdoğan, “Irak’ta da şu anda mezhebi bir anlayış ortaya çıkarılmaya başlandı; bu ne yazık ki Irak’ı adeta bir kan gölüne döndürmüş vaziyette. Irak’ta sağlıklı bir yönetimden bahsetmek mümkün değil” demişti. Başbakan, Haşimi’yi de şahsen tanıdığını söyleyerek “böyle bir yaklaşım içerisinde olunması hiç mümkün değil” diye konuşmuştu.

