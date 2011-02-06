-MALİKİ'DEN MÜBAREK'E "ÖDÜN VER" ÇAĞRISI BAĞDAT (A.A) - 06.02.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, 30 yıl iktidarın halk tarafından hoş karşılanamayacağını belirterek, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e ''Ödün ver'' çağrısında bulundu. Maliki, ''Mısır halkının demokrasiyi yerleştirmeyi başarmasını dilerim. Baskı görmeden kendisini ifade etmesi gerekir'' diye konuştu. ''Bölgede Irak dışında gerçek demokrasi olmadığını'' söyleyen Maliki, demokrasi olmamasının bir kanıtının da bir kişinin 30-40 yıl iktidarda kalabilmesi olduğunu belirtti. Maliki, ''Belki insanların hoş göremediği budur, değişim gereklidir. Ülkesinde uzun yıllar iktidarda kalarak kendisinden başka kimseye güveni olmadığını gösteriyor. Bu da halk tarafından reddediliyor'' dedi. Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'e ''Ödün ver'' çağrısında bulunan Maliki, halka hizmet eksikliği ve kötü ekonomik durumun yanı sıra Mısır'da göstericilerin taleplerinin rejime odaklandığını, demokrasi yönünde değişim ihtiyacını ortaya koyduğunu ifade etti. Irak Başbakanı Maliki, Mısır halkına bir tavsiyesi olup olmadığı sorusunu, ''Halka, sabotaj, şiddet ve yıkıma girişmeden hakkını aramasını tavsiye ederim, çünkü bu ülke sizindir'' dedi.