Maliki'den Erdoğan'a sert eleştiri

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı "devletlerarası ilişkilere ters açıklamalar" yapmakla eleştirdi.



Irak'ta Sumayra haber kanalına konuşan Irak Başbakan Nuri el Maliki, "Erdoğan'ın söyledikleri hep devletlerarası ilişkilere ters" dedi.

Erdoğan'ın Irak'ın da Suriye gibi olmasını istediğini belirten Irak Başbakanı Maliki, bölgedeki pek çok ülkenin Erdoğan'ın politikaları nedeniyle rahatsız olduğunu savundu.

Irak Başbakanı Maliki, Türkiye'nin Kuzey Irak'a müdahalesine kayıtsız kalmayacaklarını da ifade etti.

Maliki, "Türk hükümeti, Iraklı Türkmenlerden Kerkük'ün bir Kürt kenti olduğuna prensipte itiraz etmemelerini istedi. Bu bir şeylerin varlığını ortaya koyuyor. Bunun takipçisiyiz ve sessiz kalmayacağız" ifadesini kullandı.