Maliki'den Barzani'ye Türkiye uyarısı

Irak'taki merkezi hükümet, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ni Türkiye'yle yapacağı petrol anlaşmalarında Bağdat'ın onayını alması gerektiği konusunda uyardı.

Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin basın danışmanı Ali El Musavi, imzalanacak anlaşmaların, Bağdat ile Kürtler arasındaki yönetim ilişkilerini belirleyen yasalar ve anayasalara uygun olması gerektiğini söyledi.

Maliki'nin basın danışmanı Musavi bu açıklamayı, Kürt yönetiminin Bağdat yönetimini atlayarak Ankara'yla Türkiye'den uluslararası piyasaya petrol ihraç etmesine imkan tanıyacak bir anlaşmaya vardığını açıklamasından birgün sonra yaptı.

Geçtiğimiz hafta Ankara'yı ziyaret eden Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkileri önemsediklerini belirterek, olumlu bir döneme giren ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söylemişti.

Irak Bölgesel Kürt yönetimi Başbakanı Barzani, "Bölge olarak zengin petrol ve doğalgaz kaynaklarına sahibiz. Bu kaynakları temkinli ve akıllıca kullanarak tüm Irak halkının refahı için kullanmak istiyoruz. Bağdat'taki bazı yetkililerden farklı olarak biz enerjiyi karşı güç ve intikam aracı olarak görmüyoruz. Kaynaklarımız bize göre tüm Irak'a fayda sağlamalı. Biz federal ve demokratik bir sistemin Irak'a egemen olmasını istiyoruz" demişti.

Barzani, Irak'ın kuzeyindeki petrol ve gazın dünyanın ihtiyacı için önemli olduğuna dikkat çekmişti.