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Dünya

Maliki'den askerleri kuzeye yollama önerisi BAĞDAT (A.A)

10 Ekim 2011 23:41

-Maliki'den askerleri kuzeye yollama önerisi BAĞDAT (A.A) - 10.10.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, terör örgütü PKK ve İran'daki uzantısı PJAK'ı bertaraf etmek için en iyi seçeneğin Irak askerlerini kuzeye göndermek olduğunu söyledi. El Maliki, Reuters ajansına verdiği demeçte, Irak'ın kuzeyindeki dağlarda saklanan PKK ve PJAK teröristlerinin varlığına son vermenin, dış ülkelerin Irak'ın içişlerine müdahalesini sona erdirmenin mantıklı yolunun kuzeye asker göndermek ya da onların Irak topraklarındaki mevcudiyetlerinin önüne geçmek için yeterli önlemler oluşturmak olduğunu belirtti. Irak Başbakanı, askerleri ne zaman ya da nasıl gönderecekleri konusunun askeri kapasitelerine ve içinde bulundukları durumun yapısına bağlı olduğunu ifade ederek, "Elverişli durum olduğunda orada olacağız" dedi. -Suriye- El Maliki, Suriye'yle ilgili bir soruya karşılık da Suriye'ye tek parti sistemine son vermesi çağrısında bulundu. Tek parti ve tek adam iktidarının sona ermesini desteklediklerini söyleyen El Maliki, kapalı kapılar arkasında belirlenen değil, halkın seçtiği hükümetler ve devletler fikrini benimsediklerini kaydetti. El Maliki, Irak'ta Saddam Hüseyin'in devrildiği 2003'e kadar Suriye'de yaşamıştı.    

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