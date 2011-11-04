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Dünya

Maliki Washington'a gidecek WASHINGTON (A.A)

04 Kasım 2011 21:49

-Maliki Washington'a gidecek WASHINGTON (A.A) - 04.11.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ABD askerleri ülkesinden çekilmeden önce Washington'a giderek ABD Başkanı Barack Obama ile görüşecek.  Beyaz Saray sözcüsü Jay Carney, Obama ile Maliki arasındaki görüşmenin 12 Aralık'ta yapılacağını açıkladı. ABD Başkanı Obama, geçen ay yaptığı açıklamada, Irak'ta bulunan Amerikan askerlerinin 2008 yılında imzalanan güvenlik anlaşması uyarınca 31 Aralık'a kadar ülkeden çıkacağını açıklamıştı. Irak'ta yaklaşık 40 bin Amerikan askeri bulunuyor. Beyaz Saray sözcüsü Carney, Maliki ile Obama'nın iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek amacıyla görüşmeler yapacağını söyledi. Irak hükümeti, Amerikan askerlerinin bir kısmının güvenlik nedeniyle ülkede kalmasını istemişti. İki ülke arasında bu konuda yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmadı. ABD Savunma Bakanı Leon Panetta, Irak'ın kendi başının çaresini bakabileceğini, zaten bölgede çok sayıda Amerikan askeri bulunduğunu söyledi.

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