Maliki, Türkiye'den şikayetçi

T24

"Türkiye ile yürüttüğümüz ekonomik işbirliğinden büyük memnuniyet duyuyoruz ve bu konuda açığız. Ancak siyasi sorunlarımıza müdahaleyi hoş karşılamayız." Bu sözlerin sahibi Irak Başbakanı Nuri El Maliki.Amerika'nın Irak'tan çekilmesini tamamlaması sebebiyle Washington'a ziyareti öncesinde Wall Street Journal'a konuştu. Türkiye ve Suriye'ye dair çarpıcı mesajlar verdi. Maliki, "Türkiye, Irak'taki bazı siyasi kişilik ve blokları destekleyerek içişlerimize karışıyor. Önceki büyükelçilerinin bu girişimlerine defalarca karşı çıktık. Türkiye'nin siyasette içişlerimize karışmasını kabul edemeyiz" diye konuştu.Irak, Suriye'ye karşı Türkiye'nin de destek verdiği Arap Birliği ambargolarına karşı çıkmıştı.Maliki, "Kendi yaşadıklarımızdan ders aldık" dedi. Ambargoya kapıyı kapattı. Maliki, "Ekonomik boykota karşıyız. Çünkü bu Suriye halkını perişan eder. Bu deneyimi Irak'ta yaşadık. Bedeli halk ödedi, Saddam değil" şeklinde konuştu.Maliki'ye göre, Irak'ın Suriye Konusundaki muhalif duruşunun başka nedenleri de var. Irak Başbakanı, "Suriye'deki türbülans eğer iç savaşa dönüşürse, çıkarlarımız zedelenir. Suriye istikrarsızlaşırsa, Suriye'yi çevreleyen tüm bölge sarsılır" dedi.Maliki, Türkiye'nin Arap dünyasındaki önemli müttefiklerinden katar konusunda da sert konuştu: "Suriye'ye karşı çok aceleci davranıyorlar. Arap Birliği Katar'ın peşinden gidiyor. Bu acele bizi endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.