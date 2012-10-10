Maliki: Türkiye saldırıları abartıyor

Rusya'dan 5 milyar doların üzerinde silah alımı için Moskova’ya gelen Irak Başbakanı Nuri El-Maliki, NATO’nun Türkiye’yi korumak bahanesiyle Suriye'ye müdahale etmemesi gerektiğini belirtti. Maliki, “Çünkü, Türkiye için tehlike söz konusu değil” iddiasında bulundu.

İnterfaks ajansına konuşan Irak Başbakanı, “Suriye’nin Türk topraklarını sözde bombaladığı yönündeki anlatılanların hepsi çok abartılı. Hatta bombalanmış bile olsa çok abartılıyor.” şeklinde konuştu.

Bundan dolayı savaşı körüklemeye gerek olmadığını ifade eden Maliki, “Türkiye'yi koruma uğruna savaşı kızıştırmaya, NATO gibi bir örgütü oraya çekmeye gerek yok. Türkiye’yi hiç kimse tehdit etmiyor” iddialarda bulundu.