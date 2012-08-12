Maliki: Türkiye, K. Irak'taki Kürtlere bağımsız devlet gibi davranıyor

Irak Başbakanı Nuri El Maliki dün “Türkiye Kuzey Irak’taki Kürtler’e bağımsız bir devlet gibi davranıyor” dedi.

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık El Haşimi’nin Türkiye’ye sığınmasıyla gerilen ve geçen hafta Dışişleri Bakanı Ahmed Davutoğlu’nun gerçekleştirdiği Kerkük ziyaretiyle tavan yapan Ankara-Bağdat gerginliğinde ilişkiler kopma noktasına geldi.

Bağdat hükümeti Davutoğlu’nun ziyareti ile ilgili olarak hemen bir komisyon kurarak soruşturma başlattı.

Başbakan Yardımcısı Hüseyin El Şahristani başkanlığındaki heyetin hazırladığı raporun bugün Irak parlamentosunda görüşüleceği ve ilişkilerin tamamen dondurulacağı söyleniyor.

Irak basınına göre Bağdat yönetimi Ankara’daki elçisini de çekecek, topraklarındaki Türk diplomatları sınırdışı edecek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini de düşürecek.