Maliki Suriye için PKK'ya sınırsız destek sözü verdi mi?

Kuzey Irak'ta yayınlanan Awene Dergisi, üst düzey 2 PKK'lıyla görüşen Irak Başbakanı Nuri El Maliki'nin, Suriye'ye destek vermeleri halinde PKK'ya her türlü yardımda bulunma sözü verdiğini iddia etti.

Kuzey Irak’ın ikinci büyük kenti olan Süleymaniye’de haftalık olarak yayınlanan ve Kürt hükümetine muhalif olan Goran (Değişim) hareketine yakınlığıyla bilinen Awene Dergisinde ilginç bir iddiada bulundu.

Derginin bu haftaki sayısında yayınlanan bir haberde, üst düzey iki PKK’lı’nın, liderliğini Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani’nin yaptığı Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) aracılığıyla Irak Başbakanı Nuri El Maliki ile Bağdat’ta görüştüğü iddia edildi.

Geçen hafta Bağdat’ta gerçekleşen görüşmede, Nuri El Maliki’nin Suriye’de Beşar Esad rejimine destek verdiklerini, PKK’nın da Suriye’ye destek vermesi halinde, Irak hükümeti olarak kendilerine her türlü yardımda bulunacaklarını söylediği iddia edildi.