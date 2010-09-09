Maliki: Kur'an'ın yakılması dincilerin bahanesi olur

T24- Irak Başbakanı Nuri El Maliki, ABD'de bir rahibin 11 Eylül terör saldırılarının yıldönümünde Kur'an-ı Kerim yakma planının, şiddeti artırmak için aşırı dinci militanlara bahane olacağı uyarısında bulundu.



NTV'nin derlediği habere göre, Maliki'nin makamından yapılan açıklamada, Başbakan'ın rahip Terry Jones'un korkunç eylemini durdurmaya çalışılması için çağrıda bulunduğu belirtildi.

Açıklamaya göre ABD'nin Irak Büyükelçisi James Jeffrey ve Amerikalı Komutan General Lloyd Austin ile görüşen Maliki, bu görüşme sırasında ''Bu eylem daha fazla cinayet işlemek için aşırı dinciler tarafından bahane olarak kullanılabilir'' ifadesini kullandı.