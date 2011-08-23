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Dünya

Maliki: Karşılarında saygıyla duruyoruz BAĞDAT (A.A)

23 Ağustos 2011 05:30

-Maliki: Karşılarında saygıyla duruyoruz BAĞDAT (A.A) - 23.08.2011 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Kaddafi yönetimini deviren Libya halkının iradesi karşısında saygıyla durduklarını söyledi. Maliki, Başkent Bağdat'ta katıldığı bir iftarda yaptığı konuşmada, Libya halkının yaptığı devrimin mezhebi ve ırki çatışmalarla sonuçlanmadığını, hürriyet arayan mazlum Libya halkı ve diğer halkların iradesi karşısında saygıyla durduklarını kaydetti. Libya devrimin birçok şeyden mahrum bırakılan, zulme uğramış ve iradesi elinden alınmış halkın davası olduğuna dikkat çeken Maliki, ''Biz, Özgürlük, demokrasi, kimliğine kavuşmak isteyen ve halkın iradesini ön plana çıkaran akımların yanındayız. Bu çekişmeleri mezhebi ve ırki çatışmalara dönüştürmek isteyen akımlara karşıyız'' dedi. Bu arada, eski Başbakan İyad Allavi başkanlığındaki Irakiye listesi sözcüsü Haydar El Molla DA, Libyalı muhaliflerin Trablusgarp'ı ele geçirmesinin Arap halklarının tarihine aydınlatıcı bir nokta olarak geçtiğini belirtti.

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