Maliki: Kan dökenler hariç, genel af öneriyorum

IŞİD'in ilerleyişi ile birlikte iç karışıklığın arttığı Irak'ta Başbakan Nuri Maliki, "kan dökenler hariç" hükümete karşı silaha sarılanların affedilmesi önerisinde bulundu.

Al Jazeera'nin haberine göre, Irak devlet televizyonu aracılığıyla hakla seslenen Maliki, mezhep çatışmasının yaşandığı ülkedeki tansiyonu düşürmek için genel af konusunu gündeme getirdi.



Maliki, "Hükümete karşı savaşmış kişiler ve aşiretlerin aklı selim yolu seçmeleri için genel af öneriyorum. Kan dökmüş olanlar dışında kimseyi bu aftan dışlamayacağız" diye konuştu.

Maliki ayrıca yeni hükümetin kurulamaması sorununun da önümüzdeki parlameto oturumunda aşılacağına inandığını söyledi.

Irak’ta uzun süredir devam eden kaos, Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 10 Haziran'da ülkenin ikinci büyük kenti Musul’da kontrolü ele geçirmesi ve diğer bölgelere ilerlemesi sonrasında daha da şiddetlendi.



IŞİD, Irak ve Suriye’de faaliyet gösteren silahlı bir örgüt. Selefi ideolojiye sahip IŞİD; Irak, Suriye, Filistin ve Ürdün topraklarını içine alan bölgede şeriata dayalı bir devlet kurmak istiyor.

2004’te Irak’ta kurulan ve şu anda liderliğini Ebubekir El Bağdadi’nin yaptığı IŞİD, Suriye ve Irak’taki en güçlü silahlı gruplar arasında yer alıyor.

IŞİD, Suriye’de Mumbuc, petrol bölgesi Rakka ve Irak sınırına yakın Deyr Ez-Zor kentlerini elinde tutuyor. Irak’ta ise Anbar eyaletindeki Felluce ve Ramadi’de etkili olan örgüt son olarak Musul’da kontrolü ele aldı.