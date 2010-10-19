-MALİKİ, ESKİ RAKİBİ SADR İLE GÖRÜŞTÜ TAHRAN (A.A) - 18.10.2010 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, bir zamanlar en büyük rakibi olarak görülen Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr ile İran'da bir araya geldi. Arapça yayın yapan İran devlet televizyonu El Alem, Maliki ile Sadr'ın nerede bir araya geldiğini bildirmedi ancak ikilinin görüşmesiyle ilgili ayrıntılı haberlerin yakında yayımlanacağını duyurdu. Tahran yönetimi, Irak'ta Şiilerin önderliğinde hükümet kurulması için Maliki ile Sadr arasındaki farklılıkların giderilmesine çalışıyor. İran'ın araya girmesiyle Sadr'ın Maliki'nin ikinci kez başbakan olması için açık desteğini açıkladığı bildiriliyor. Maliki'nin Sadr'a bağlı Mehdi Ordusu'nun ezilmesi için Amerikan askerlerinin desteklediği Irak ordusuna emir vermesinin ardından 2008 yılında İran'a sürgüne giden Sadr ile Irak Başbakanı'nın o zamandan beri ilk kez görüştüğü tahmin ediliyor. Irak'ta mart ayında yapılan seçimleri ikinci sırada bitiren Maliki'nin ittifakı diğer Şii grupların desteklediği bir hükümet kurmayı amaçlıyor. Seçimi birinci sırada bitiren eski başbakan İyad Allavi'nin Sünni koalisyonu ise hükümeti kurma görevinin öncelikle kendilerine verilmesini isteyerek, Sünnilerin dışlandığı bir hükümetin ülkenin bütünlüğünü tehlikeye atacağını ileri sürüyor. Bu arada, Maliki'yi kabul eden İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, Irak hükümetinin kurulmasıyla ilgili temennilerini dile getirerek, Tahran yönetiminin bölgenin ilerlemesine ve Irak halkının hizmetinde olacak birleşik, güçlü ve bağımsız bir Irak'a tam destek verdiğini ifade etti.