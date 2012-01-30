-Maliki: Arap ülkeleri Arap zirvesine üst düzeyde katılacak BAĞDAT (A.A) - 29.01.2012 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, tüm Arap ülkelerinin Bağdat'ta yapılacak Arap zirvesine en üst düzeyde katılacağını bildirdi. Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin "Bazı Arap ülkelerinin, zirvenin Bağdat'ta yapılmasına karşı olduğu yönündeki sözler asılsızdır. Tüm Arap ülkeleri, Arap zirvesinin Bağdat'ta yapılmasını olumlu karşıladı. Arap ülkeleri zirveye en üst düzeyde katılmaya hazır" sözlerine yer verildi. Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Ahmed Bin Helli de bugün yaptığı açıklamada, Arap Birliği'nin Arap zirvesinin Bağdat'ta yapılması konusunda ısrarlı olduğunu, Arap Birliği'nden bir heyetin zirve öncesi hazırlıkları için yarın Bağdat'a gitmesinin bunun kanıtı olduğunu belirtti. Bin Helli, bölgedeki sürecin Arap zirvesinin kararlaştırılan zamanda ve Bağdat'ta yapılmasını gerektirdiğini ve zirvenin zamanında yapılması için Irak yönetimi ile Arap Birliği'nin kararlı olduğunu söyledi. Bağdat'a yarın gelmesi beklenen Bin Helli başkanlığındaki Arap Birliği heyetinin, Arap zirvesi öncesi hazırlık çalışmaları çerçevesinde Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ve çok sayıda Iraklı yetkiliyle görüşeceği kaydedildi. Bağdat'ta Mart 2011'de yapılması gereken Arap zirvesi, Arap ülkelerinde başlayan devrim hareketleri sebebiyle Mayıs 2011'e ertelenmiş, Arap ülkelerindeki olayların büyümesi üzerine zirve tekrar Mart 2012'ye ertelenmişti.