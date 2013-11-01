Maliki, ABD'den askeri yardım almakta kararlı

Irak Başbakanı Nuri el Maliki, Washington’da ABD Savunma Bakanı Chuck Hagel ile yaptığı görüşmede ülkesindeki mezhep çatışmalarını körüklediğini savunduğu ‘teröristlerle’ mücadele için Amerika’dan yardım istedi. Ancak bazı önde gelen Amerikalı senatörler, Maliki hükümetinin Irak halkı arasında bölünmeye yol açtığını savunuyor.

Obama'yla görüşecek

Başbakan Maliki, Çarşamba günü ilk olarak Başkan Yardımcısı Joe Biden'la görüştü, ardından Kongre dış ilişkiler komisyonları üyeleriyle görüşmeler yaptı. Maliki Cuma günü Beyaz Saray’da Başkan Barack Obama’yla bir araya gelecek.

İlk görüşmeler olumlu

Başkan Obama'nın Yardımcısı Joe Biden, görüşmede, Amerika'nın Irak'ın güvenliğine olan taahhüdünü tekrarladı. Başkan Yardımcısı Biden, "Irak'ta hem güvenliği güçlendirmek, hem de Irak'la kalıcı bir ortaklık oluşturmak istiyoruz" dedi.

Maliki-Biden görüşmesinden sonra üst düzey bir Amerikalı yetkili, daha önceki bazı gecikmelere rağmen, Irak'a gelecek yılın sonlarında F-16 savaş uçakları gönderileceğini söyledi. Irak geçtiğimiz günlerde uçaklar için 650 milyon dolar ön ödeme yaptı.

Maliki, El-Kaide'den kurtulmak istiyor

amerikaninsesi.com'da yer alan haberde, New York Times gazetesine bir yorum yazan Irak Başbakanı'nın, El-Kaide’nin, halkına karşı terör kampanyası yürüttüğünü, ne kendi ülkesinin ne de Suriye’nin El-Kaide üssü haline gelmesini istemediğini söylediği belirtildi. Demeçinde, Irak ordusunun, özellikle de hava savunma alanında teçhizata ihtiyacı olduğunu vurgulayan Maliki, askeri gücünü arttırma konusunda Başkan Obama’nın yardımını istemeyi planladığını belirtti.

Senatörler, Maliki'ye şüpheyle yaklaşıyor

Ancak iki partiden John McCain, Carl Levin, Robert Menendez ve Lindsey Graham gibi önde gelen senatörler, Başkan Obama’ya bir mektup yazarak, Irak’ta gittikçe kötüleşen durum konusunda kaygılarını ifade etti.

Maliki’nin idare tarzının Irak’taki şiddet olaylarını körüklediğini savunan senatörler, Başbakan’ı “mezhepçi ve baskıcı gündem” izlemekle suçladı, bunun da Sünnileri, Kürtler’i ve demokratik, herkesi kapsayan bir Irak isteyen Şiiler’i dışladığını belirtti.

Birleşmiş Milletler, bu yıl Irak’ta özellikle mezhep kökenli şiddet olaylarında en az 7 bin 500 kişinin öldüğü tahmininde bulunuyor.