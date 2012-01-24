-Maliki: "Erdoğan'ın açıklamaları provokatif" BAĞDAT (A.A) - 24.01.2012 - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'la ilgili bugün yaptığı açıklamaları "provokatif" olarak nitelendirdi. Irak Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Maliki'nin "Türkiye Başbakanı'nın en son Irak'la ilgili yaptığı açıklamalar, Irak'ın içişlerine yeniden karışmaktır. Tüm Iraklılar için provokatif bir durumdur. Bu, yetkililerin, özellikle liderlerin ilişkilerinde alışılagelen bir durum değildir" sözlerine yer verildi. Tüm Iraklıların vatanlarına bağlılıklarıyla gurur duyduğunu belirten Maliki, Iraklıların vatanlarından başka hiçbir ülkeye bağlı olmadıklarını ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamalarla tüm Iraklıları provoke ettiğini savundu. Iraklıların kardeş olduğunu vurgulayan Maliki, ülkedeki Sünni ve Şiiler arasında sevgi bağı olduğunu belirtti. Türkiye'nin çıkarı, istikrarı ve ortak çıkarlar için bölge ülkeleri arasında koordinasyon ve işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Maliki, ülkelerin birbirlerinin içişlerine müdahale etmesine gerek olmadığını söyledi. Maliki, "Irak, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerle ilişkileri güçlendirmeye çalıştığı bir sırada içişlerine karışılmasını kabul edemez" ifadesini kullandı.