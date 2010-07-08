Malik: "Bin Ladin ve Molla Ömer Pakistan'da değil"

T24- Pakistan İçişleri Bakanı Rahman Malik, El Kaide lideri Usame Bin Ladin ve Taliban lideri Molla Ömer'in Pakistan'da olmadığını söyledi.



Malik, başkent İslamabad'da Amerikan heyetiyle yaptığı görüşmede, "İddia edilenlerin aksine, Bin Ladin ve Molla Ömer'in Pakistan topraklarında saklanmadığını ilan ediyorum" dedi.



Pakistan ile ABD arasındaki stratejik ortaklık konusunda bir aksaklık yaşanmadığını belirten Malik, teröre karşı işbirliği yapmaya devam edeceklerini kaydetti.



Malik, El Kaide örgütüyle bağlantılı olduğu şüphesiyle Amerika'da tutuklu bulunan Dr. Afia Sıddık'ın Pakistan'a iade edilmesi konusunda Amerikalı yetkililerle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.