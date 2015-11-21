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Mali'de rehine operasyonuyla kurtarılan 6 THY personeli İstanbul'a getirildi

Dün Mali'deki silahlı otel baskınında 170 kişi rehin alınmıştı

21 Kasım 2015 12:01

Mali'de silahlı baskında rehin alınan 76THY personelini taşıyan uçak İstanbul'a indi.

CHA'nın (Cihan Haber Ajansı) haberine göre Mali’nin başkenti Bamako’da dün sabah yerel saatle 07.00’de özellikle yabancıların ağırlıkta bulunduğu otele giren yaklaşık 10 silahlı şahıs, aralarında 7 THY personelinin de bulunduğu 170 kişiyi rehin almıştı.

THY personelinden; kaptan pilot İsmail Yerli, ikinci pilot Sadık Murat Arat, kabin memurları Şerife Taşcı Kabacık, Lütfiye Deniz Kıvrak, Eray Sevim ve kabin amiri Murat Gündüz kurtarıldı. 

İşlemlerin ardından THY personelleri gönderilen özel uçakla Atatürk Havalimanı’na getirildi.

THY personeli dinlenmeleri için evlerine giderken, THY Genel Müdürü Temel Kotil, açıklama yaptı. Kotil, "Devletimizin yaptığı bir çalışma oldu, biz izledik sadece" dedi. 

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