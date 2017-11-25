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Dünya

Mali'de üç BM görevlisi öldürüldü

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - Batı Afrika'da bulunan Mali'de üç Birleşmiş Milletler görevlisi ve bir asker öldürüldü

25 Kasım 2017 19:29

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA) - Batı Afrika\'da bulunan Mali\'de üç Birleşmiş Milletler görevlisi ve bir asker öldürüldü.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yayınladığı açıklamada, Mali\'de barış çalışmaları için bulunan yetkililerden üçünün öldüğünü duyurarak, gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı. BM alt kuruluşu Mali Barış Gücü Misyonları başkanı Mahamat Saleh Annadif Cuma günü gerçekleştirilen ve hem bölgedeki huzuru sağlamak hem de bölgeye sağlık hizmeti götürmek amacıyla düzenlenen operasyonda üç BM görevlisinin ve bir Mali\'li askerin öldüğünü söylerken, en az 15 BM görevlisinin yaralandığını açıkladı.
Mali\'de 2013 yılından beri huzuru korumak ve barış sağlamak amacıyla birçok BM yetkilisi görev alırken, öldürülen görevlilerin milliyeti açıklanmadı.

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