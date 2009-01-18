T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Mali yardım şampiyonu Macaristan oldu

Kriz nedeniyle Macaristan, AB, IMF ve Dünya Bankası'ndan toplam 25,1 milyar dolarla en yüksek kredi yardımını alırken, ikinci sırada 16,5 milyar dolarla Ukrayna yer aldı.

18 Ocak 2009 02:00

Dünyada yaşanan küresel mali krizi en fazla yaşayan ülkeler arasında olan Macaristan, en fazla mali yardımı alan ülke de oldu.

10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, AB, IMF ve Dünya Bankası'ndan toplam 25,1 milyar dolarla en yüksek kredi yardımını alırken, ikinci sırada 16,5 milyar dolarla Ukrayna yer aldı.

Macaristan ekonomi gazeteleri konuyla ilgili yaptıkları haberde, "Macaristan mali yardımda 1 numara" başlığını attı.

Haberde, dünyada küçük sayılacak bir nüfusa sahip olan Macaristan'ın Türkiye, Pakistan, Ukrayna gibi ülkeleri aldığı mali yardımla arkada bıraktığı yazıldı ve küresel mali kriz nedeni ile Pakistan, Belarus, İzlanda ve Letonya'nın Macaristan'dan çok daha az kredi alabildiğine yer verildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24