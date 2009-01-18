Mali yardım şampiyonu Macaristan oldu

Dünyada yaşanan küresel mali krizi en fazla yaşayan ülkeler arasında olan Macaristan, en fazla mali yardımı alan ülke de oldu.



10 milyon nüfusa sahip olan Macaristan, AB, IMF ve Dünya Bankası'ndan toplam 25,1 milyar dolarla en yüksek kredi yardımını alırken, ikinci sırada 16,5 milyar dolarla Ukrayna yer aldı.



Macaristan ekonomi gazeteleri konuyla ilgili yaptıkları haberde, "Macaristan mali yardımda 1 numara" başlığını attı.



Haberde, dünyada küçük sayılacak bir nüfusa sahip olan Macaristan'ın Türkiye, Pakistan, Ukrayna gibi ülkeleri aldığı mali yardımla arkada bıraktığı yazıldı ve küresel mali kriz nedeni ile Pakistan, Belarus, İzlanda ve Letonya'nın Macaristan'dan çok daha az kredi alabildiğine yer verildi.

