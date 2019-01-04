Mali olmayan şirketlerin katma değerdeki payı yüzde 58.4'e çıktı

İstanbul, 4 Ocak (DHA) - Mali olmayan şirketler, 2017 yılında yüzde 58.4 ile, toplam ekonomide yaratılan katma değere en çok katkıyı yapan sektör oldu. Mali olmayan şirketlerin, toplam katma değerde 2016 yılındaki payı yüzde 57.6 düzeyindeydi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu sektörü sırasıyla hanehalkı ile genel devlet izledi.

Toplam gayrisafi tasarrufun, gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı 2017 yılında toplam ekonomi için yüzde 25.4 olarak hesaplandı ve bunun yüzde 10.4\'ü hanehalkı, yüzde 9.4\'ü mali olmayan şirketler, yüzde 3.5\'i mali şirketler, yüzde 2.0\'si genel devlet tarafından gerçekleştirildi.

Hanehalkı tasarrufunun kullanılabilir gelire oranı olarak tanımlanan tasarruf oranı, 2016 yılında yüzde 14.1 iken 2017 yılında yüzde 15 oldu.

Toplam ekonominin borçlanmasının Gayrisafi Yurtiçi Hasıla\'ya oranı 2016 yılında yüzde 3.8 iken, 2017 yılında yüzde 5.6 olarak gerçekleşti.

Kurumsal sektör hesapları, mali olmayan şirketler, mali şirketler, genel devlet, hanehalkı ve hanehalkına hizmet eden kâr amacı olmayan kuruluşlar ve dış alem arasındaki ekonomik işlemleri kapsıyor. Bu hesaplar, gelirin nasıl kazanıldığı, harcandığı ve tasarruf edildiğini, gösteriyor.

Ayrıca sektörlerin ayrıntılı analizine olanak sağlamakla birlikte bu sektörlerin net borç alma ve verme durumunu da gösteriyor. Kurumsal sektör hesapları yurtiçi ve dış alem hesapları arasındaki etkileşimleri de gösteriyor. (Tablo)