Mali Kural yarın komisyonda

T24- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan bir yetkili, Mali Kural Yasa Tasarısı'nın yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacağını söyledi.





Mali sürdürülebilirliğin ve öngörülebilirliğin artırılması suretiyle makro ekonomik istikrarın güçlendirilmesi için kamu mali yönetiminde uygulanacak mali kurallar ve buna ilişkin usul ve esasları düzenleyen "Mali Kural Kanunu Tasarısı"nın TBMM Plan ve Bütçe alt Komisyonu'ndaki görüşmeleri Çarşamba akşamı tamamlanmıştı.



Reuters'a bilgi veren yetkili, "Tasarıya ilişkin alt komisyon raporu tamamlandı ve tasarı yarın saat 1415 için komisyon gündemine alındı" dedi.



Bu yasama döneminde TBMM'den geçirilmesi öngörülen, yürürlük ve yürütme dahil toplam 12 maddeden oluşan tasarının önümüzdeki yıldan itibaren yürürlüğe girmesi planlanıyor.



İki ana bileşenden oluşan mali kural ile orta-uzun vadede bütçe dengesinin Gayrisafi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 1'i oranında açık verilmesi, yıllık büyümenin de yüzde 5 olması öngörülüyor.