-''MALİ KURAL'' BU DÖNEME YETİŞMİYOR ANKARA (A.A) - 16.07.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Mali Kural yasasına ilişkin çalışmalar, bu döneme yetişmiyor, daha sonraki dönemlerde tabii ki değerlendirilir'' dedi. Yıllardır örtük bir mali kural çerçevesinde bütçe uygulamalarını zaten yaptıklarını belirten Şimşek, dolayısıyla o anlamda kuraldan vazgeçme diye bir şeyin söz konusu olmadığını bildirdi. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, KKTC Maliye Bakanı Ersin Tatar'ı makamında görüştü. Görüşme sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek, Mali Kurala ilişkin sorular üzerine, Mali Kural yasa tasarısının bu Meclis dönemine, en azından Temmuz ayı sonuna kadar yetişemeyeceğinin ortaya çıktığını söyledi. Her halükarda kendilerinin daha önce açıklanan Orta Vadeli Plan çerçevesinde 2011 yılı bütçesini hazırlayacaklarını bildiren Şimşek, dolayısıyla bütçe disiplininde herhangi bir gevşemenin söz konusu olmayacağını vurguladı. Şimşek, ''daha önce biz vatandaşa, piyasalara Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde yaptığımız taahhütler çerçevesinde 2011 yılı bütçesini hazırlayacağız'' dedi. Bunun yetişmemesinin Mali Kuraldan vazgeçildiği anlamına mı geldiğinin sorulması üzerine Bakan Şimşek, şunları kaydetti: ''Biz yıllardır üstü örtük bir mali kural çerçevesinde bütçe uygulamalarını zaten yapıyoruz. Dolayısıyla kuraldan o anlamda vazgeçme diye bir şey söz konusu değil. Hükümetin temel önceliklerinden bir tanesi bütçe dengelerinin, istihdamı, büyümeyi, uzun vadeli sürdürebilirliği destekleyici nitelikle uygulanmasıdır. Mali disiplin önemlidir ve bu sadece sözde değildir. Türkiye, dünyada borç stokununu milli gelire oranının düşme eğilimine girdiği, bütçe açıklarında tedrici de olsa azalma yaşanacağı nadir ülkelerden bir tanesidir. Gerek uzun vadeli mali sürdürülebilirlik konusunda, gerek Türkiye'nin ekonomik potansiyelini gerçekleştirme konusunda bütün yapısal reformları uygulamakta kararlıyız.'' Mali Kural yasa tasarısının bu döneme yetişemeyecek olmasının 2011 yılı bütçesinin daha önce açıklanan programın dışına ''şu veya bu kaygılarla çıkartılacağı'' anlamına gelmediğinin altını çizen Şimşek, 2011 bütçesinin Orta Vadeli Mali Plan çerçevesinde hazırlanıp sunulacağını ifade etti. Bakan Şimşek, ''mali kural yasasına ilişkin çalışmalar bu döneme yetişmiyor, daha sonraki dönemlerde tabii ki değerlendirilir'' dedi.