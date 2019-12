Mali kriz Tribune Co.'yu iflas ettirdi

Küresel krizin merkezi ABD’de sonunda medya da olumsuz gelişmelerden fazla kaçamayarak payını aldı.



ABD'nin en saygın medya gruplarından Tribune Co. 13 milyar dolar borç açıklayarak iflas ettiğini duyurdu. 1847'de kurulan Chicago Tribune ve ünlü Los Angeles Times'ın gazetelerini de bünyesinde bulunduran grup, iflas koruma programına alınmak için başvuru yaptı...



8 büyük günlük gazete ve birçok yerel gazete ve 20'den çok televizyon istasyonu sahibi olan Tribune Co, büyük borçları sebebiyle ABD ticaret yasasının 11'inci maddesinden yararlanarak iflas koruma başvurusunda bulundu.



1847´de kurulan Chicago Tribune gazetesi, yeniden yapılandırma sürecinde işlerinin düzenli devam edeceğini ve gazetelerinin, televizyonlarının ve interaktif özelliklerinin süreceğini şimdilik bunları fonlamak için nakde sahip olduğunu açıkladı.Ancak şirketin, haziran ayına kadar ödeme yapması öngörülmemesine rağmen finansal hedeflerine ulaşmasının mümkün görülmediği belirtildi.



Bunun yanı sıra, ABD’nin en prestijli gazetesi New York Times ve NBC gibi büyük medya kuruluşları çok zor durumda olduklarını açıkladı. New York Times şirketi de nakit sıkıntısını çözebilmek için 225 milyon dolara kadar borçlanmayı deneyeceğini duyurdu. Kârın düşmesi ve kredi almadaki zorluğun şirketi sıkıntıya soktuğu belirtiliyor. NBC Universal Başkanı Jeff Zucker ise yatırımcılara, program saatlerini azaltmayı planladığını bildirdi.