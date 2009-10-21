Mali kriz savaş sanatçısını da vurdu

Müşterileri arasında Madonna, David Bowie ve Jack Nicholson gibi isimlerin bulunduğu ve eserlerini geçmişte eserleri için 300 bin sterlin gibi paralar alan İngiliz ressam Peter Howson, krize yenilerek 200'den fazla eserini satışa çıkardı.Britanya'nın savaş sanatçısı ilan ederek Bosna'ya gönderdiği Howson için bu çok travmatik bir tecrübe olmuştu. Santaçı hiçbir eser veremeden geri gönderilmişti.Bosna, Yugoslavya gibi ülkeleri resmeden Howson, verdiği kötü kararların ve parayla arasının iyi olmaması sonucu zengin olamadığını söyledi.En meşhur eseri "Amerika'nın Kadınları" olan Howson geçen yıl sadece içki ve uyuşturucuya 300 bin sterlin harcadığını, alışverişe de bağımlı olduğunu dile getirdi.Asperger Sendromu olan 51 yaşındaki sanatçı mali durumunda hastalığının da rolü olduğunu söyledi: "En büyük sorunum insanların motivasyonlarını anlayamamak."Eserleri Glasgow'daki McTears Müzayede Evi'nde satılacak olan sanatçı ile ilgili Mctears'ın müdürü Brian Clements, "Bu inanılmaz bir koleksiyon ve Howson'ın geçmiş yıllarının etkileyici bir derlemesi" dedi. Eserler için en yüksek fiyat olarak 80 bin sterlin ödenmesi bekleniyor.