T24 LogoT24 Logo
Dünya

Malezya'da muhalefet lideri beraat etti KUALA LUMPUR (A.A) 

09 Ocak 2012 10:00

-Malezya'da muhalefet lideri beraat etti KUALA LUMPUR (A.A) - 09.01.2012 - Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim, fiili livata suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Muhammed Zeybidin Diyah, savcılığın sunduğu DNA kanıtının güvenilir olmadığına kanaat getirdi. Yargıcın hükmü, mahkeme salonunun dışında bekleyen binlerce Enver İbrahim yandaşı tarafından tezahüratla karşılandı. Enver İbrahim, 2008 yılında eski bir yardımcısına fiili livatada bulunmakla itham edildiği davada suçlu bulunsaydı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekti. Muhalefet lideri, Başbakan Necib Razak hükümetini muhalefete zarar vermek için böyle bir ithamı hazırlamakla suçluyor. Başbakan ise bu iddiayı reddediyor. Öte yandan Enver İbrahim'in davasının görüldüğü mahkemenin dışında patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaralandı. Polis, binlerce kişinin toplandığı mahkemenin önündeki patlamaya neyin yol açtığının henüz bilinmediğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24