-Malezya'da muhalefet lideri beraat etti KUALA LUMPUR (A.A) - 09.01.2012 - Malezya'da muhalefet lideri Enver İbrahim, fiili livata suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat etti. Yüksek Mahkeme Yargıcı Muhammed Zeybidin Diyah, savcılığın sunduğu DNA kanıtının güvenilir olmadığına kanaat getirdi. Yargıcın hükmü, mahkeme salonunun dışında bekleyen binlerce Enver İbrahim yandaşı tarafından tezahüratla karşılandı. Enver İbrahim, 2008 yılında eski bir yardımcısına fiili livatada bulunmakla itham edildiği davada suçlu bulunsaydı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekti. Muhalefet lideri, Başbakan Necib Razak hükümetini muhalefete zarar vermek için böyle bir ithamı hazırlamakla suçluyor. Başbakan ise bu iddiayı reddediyor. Öte yandan Enver İbrahim'in davasının görüldüğü mahkemenin dışında patlama oldu. Patlamada 2 kişi yaralandı. Polis, binlerce kişinin toplandığı mahkemenin önündeki patlamaya neyin yol açtığının henüz bilinmediğini belirtti.