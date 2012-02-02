-Malezya'da kaçakları taşıyan tekne battı: 8 ölü KUALA LUMPUR (A.A) - 02.02.2012 - Malezya'nın güneyinde kaçakları taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 8 göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yetkililer, Pakistanlı, Afgan ve Iraklı kaçakları Batam Adası'na götüren 11 metrelik teknenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, 13 Afgan ve 5 Iraklı kaçağı kurtardı. Ölenlerden dördünün Pakistan, birinin de Afganistan vatandaşı olduğu belirlendi. Ülkeye Tayland'dan giriş yapan kaçaklar, Batam Adası'ndan Avustralya'ya gitmek istiyordu.