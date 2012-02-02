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Dünya

Malezya'da kaçakları taşıyan tekne battı: 8 ölü KUALA LUMPUR (A.A)

02 Şubat 2012 09:42

-Malezya'da kaçakları taşıyan tekne battı: 8 ölü KUALA LUMPUR (A.A) - 02.02.2012 - Malezya'nın güneyinde kaçakları taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 8 göçmenin yaşamını yitirdiği bildirildi.  Yetkililer, Pakistanlı, Afgan ve Iraklı kaçakları Batam Adası'na götüren 11 metrelik teknenin kötü hava koşulları nedeniyle alabora olduğunu açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, 13 Afgan ve 5 Iraklı kaçağı kurtardı.   Ölenlerden dördünün Pakistan, birinin de Afganistan vatandaşı olduğu belirlendi.  Ülkeye Tayland'dan giriş yapan kaçaklar, Batam Adası'ndan Avustralya'ya gitmek istiyordu.

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