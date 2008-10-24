Malezya'da 'erkek Fatma' fetvası

Malezya Ulusal Fetva Konseyi, kızların erkek gibi giyinmelerine, erkek gibi hareket etmelerine ve lezbiyen ilişki girmelerine yasak getirdi



Perak eyaleti müftüsü Harussani İdris Zekeriya, kararın, kendisinin de katıldığı konsey toplantısında alındığını, kızların erkek gibi hareket etmelerinin, İslam'ın öğretilerine aykırı olduğu gerekçesiyle yasaklandığını söyledi. Harussani, Malezya'daki "erkek Fatma" sayısının giderek arttığını, bunların arasında hemcinsiyle ilişkiyi tercih edenlerin de bulunduğunubelirtti.



'Yasa var ya da yok. Bu bir günah'



Kızların erkek gibi hareket etmelerini engelleyen bir yasa olmadığını, ancak bunun ahlaka aykırı bir durum teşkil etmesi nedeniyle kanunen de yasaklanması gerektiğini ifade eden Harussani, "Yasa var veya yok. Yanlış yanlıştır. Bu bir günah. Kızların erkek gibi giyinmeleri, erkek gibi hareket etmeleri İslam'da yasaklanmıştır" diye konuştu.



Harussani, erkeklerin de kız gibi hareket etmemeleri gerektiğini ifade ederek, "Allah onları erkek olarak yarattı, erkek gibi hareket etmeliler. Allah onları kız olarak yarattı, kız gibi hareket etmeliler" dedi.



Erkek modeli saça yasak



Harussani'ye göre Konseyin fetvası gereğince kızlar, saçlarını erkek saçı gibi kestiremeyecek, erkekler gibi yürüyüp erkekler gibi hareket edemeyecek ve lezbiyen ilişkiye giremeyecek. Malezya basını, kabadayılık yapan kızların son zamanlardaki vukuatlarına yer vermiş, bunlara ilişkin bazı görüntülerin internet sayfalarında yayımlandığını yazmıştı.



Malezyalı ünlü bir aktrisin, oynadığı filmde rolünün gerekiği saçını kısa kestirmesi geçen yıl ülke genelinde tartışmalara yol açmış, Harussani ile bazı müftüler Müslümanlara, "Muallaf" adlı filmi izlememeleri çağrısında bulunmuştu. Aktrisin, kendisini erkek gibi göstererek İslam'a karşı geldiği ileri sürülmüştü.



İki Müslüman kızın kötü davranan babalarından kaçmasını ve daha sonra Katolik bir öğretmenle arkadaşlıklarını konu alan, umut, sevgi ve affediciliği ön plana çıkaran film Singapur'da gelecek ay gösterime girecek. Malezya'da gösterime gireceği tarih henüz bilinmiyor.



Yüzde 60'ı Müslüman



27 milyon nüfusun yüzde 60'lık bölümünü Müslümanların oluşturduğu Malezya'da eşçincellik açıkça yasaklanmış değil. Ancak tabiata aykırı ilişkiyi kanun dışı sayan yasa çerçevesinde yasak sayılıyor. Genellikle, her ne kadar yasa veya şeriat kanunu olarak kabul edilmese de İslamın ilkelerine ve Konseyin fetvalarına uygun yaşanıyor.