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Dünya

Malezya'da din eğitimi veren okulda yangın; 25 ölü

Malezya'da, 2015 yılından bu yana dini eğitim veren okullarda 211 yangın çıktı

14 Eylül 2017 07:40

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, din eğitimi veren bir okulda çıkan yangında, ilk bilgilere göre 25 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da, din eğitimi veren bir okulda çıkan yangında, ilk bilgilere göre 25 öğrenci ve öğretmen yaşamını yitirdi. Bu sabah erken saatlerde çıkan yangına itfaiye ve ilk yardım ekipleri müdahale etti. Yangın nedeniyle çok sayıda yaralının bulunduğu, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Malezya'da, 2015 yılından bu yana dini eğitim veren okullarda 211 yangın çıktı.

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