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Dünya

Malezya uçağının pilotları 'çapkın' çıktı

Kaybolan Malezya uçağının pilotlarının kokpite daha önce kadın yolcuları alıp sigara içtikleri ortaya çıktı

12 Mart 2014 15:02

Cumartesi günü Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken radardan kaybolan Malezya Havayolları’na ait Boeing 777 tipi yolcu uçağının yardımcı pilotu Farik Abdül Hamid’in, uçuşlarında kokpite kadın yolcular aldığı ortaya çıktı. Avustralya vatandaşı Jonti Ross ve Jaan Maree adlı genç kadınlar, 27 yaşındaki Hamid’in, 2011’de çıktıları Tayland tatili dönüşünde Phuket’ten Kuala Lumpur’a yaptıkları uçuş sırasında, yasak olmasına rağmen kendilerini kokpite davet ettiğini söyledi. Ross, bir saat süren uçuşta pilotlarla sohbet ettiklerini ve hatıra fotoğrafları çektirdiklerini belirtti. Genç kadın, Hamid ve yardımcısının uçuş boyunca sigara içtiğini söyledi. Ross, Hamid ve yardımcısının kendilerine Kuala Lumpur’da birkaç gün daha kalmaları ve kendileriyle vakit geçirmeleri teklifinde bulunduğunu iddia etti.

 

Sahte pasaportlu İranlılar

 

Interpol Genel Sekreteri Robert Noble, çalıntı pasaportlu yolcuların Dilaver Seyid Muhammed Medriza (29) ve Puria Nur Muhammed Mehrdad (19) adlı İranlılar olduğunu söyledi. Şüphelilerin uçağa, İtalyan vatandaşı Lui Maraldi ve Avusturyalı Christian Kozel’in çalıntı pasaportlarıyla bindiklerini açıkladı ancak olayın terör bağlantısı olmadığını düşündüklerini belirtti.

 

Büyücü çağırıp uçağı sordular

 

Havalimanına gelen ülkenin tanınmış büyücülerinden Raja Bomoch Ceduna Noutzoum, kayıp uçağın bulunması için dua etti. Elindeki balık oltası ve bambu dürbünlerle bir süre dua eden büyücü Noutzoum, “Duam sırasında gözlerim acıdı ve her yer karardı. Bence uçak hâlâ havada ya da deniz çakıldı” dedi.

 

Transatlantik de bu yüzden batmıştı

 

İtalya’da 32 kişinin öldüğü Costa Concordia yolcu gemisi kazası davasında, kaptanın dikkatini dağıttığı söylenen Moldovalı dansçı sevgilisi hakim karşısına çıkmış ve kaza anında kaptanın yanında olduğunu belirtmişti. “Kaptanın sevgilisiydim ve kaza anında kaptan köşkündeydim” diyen 26 yaşındaki Domnica Cemortan, gemiye hiçbir ücret ödemeden bindiğini de söyledi. Kazayla ilgili bir başka iddiada, kaptan Francesco Schettino’nun, kayalıkların çok yakınından geçerek Moldovalı sevgilisine gösteriş yapmaya çalıştığı şeklindeydi.

 

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