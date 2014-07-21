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Dünya

Malezya uçağının enkazında 251 ceset bulundu

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağında ölenlerin cesetlerinin toplanmasına devam ediliyor

21 Temmuz 2014 13:02

Ukrayna'nın doğusunda düşürülen Malezya Havayolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın enkazının olduğu bölgede şu ana kadar 251 ceset ve 86 vücut parçası bulundu.

Açıklama, Ukrayna hükümetine bağlı olarak faciayı soruşturmakla görevli komiteden geldi. Açıklamada ayrıca, cesetlerin taşınması için soğutucu özelliğe sahip ikinci bir trenin daha gönderildiği bildirildi.

 

Cesetler arada kaldı

 

Ukrayna hükümeti bundan önce yaklaşık 200 kişiye ait vücut parçalarının konulduğu soğutucu özellikli bir başka tren daha göndermişti. Ancak bu tren, "izin verilmediği için" enkazın yakınındaki Torez kentinde sıkışıp kalmıştı.

Malezya Havayolları'nın Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmekte olan ve 285 yolcu ile 13 mürettebat taşıyan MH17 sefer sayılı uçağı, Ukrayna'nın doğusunda füzeyle vurularak düşürüldü. Uçağı kimin vurduğu konusunda Rusya ve Ukrayna birbirini suçluyor.

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